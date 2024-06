Acontece Casacor RS apoiará ação social nacional de reconstrução de lares do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O projeto será responsável pela coordenação de logística de transporte, armazenamento e entrega dos donativos aos beneficiados. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Comprometida em buscar soluções para auxiliar o trabalho de reconstrução de lares devastados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a Casacor RS se une ao Mobília do Bem, projeto com o propósito de recuperar casas gaúchas destruídas pelas águas. Além de contribuir na divulgação da ação social, a mostra vai acionar sua rede de contatos, incluindo franquias de outros estados, marcas, fornecedores, prestadores de serviços e arquitetos voluntários, para engajar e captar parceiros.

Idealizado pela arquiteta Ana Hamacek, o Mobília do Bem é composto por uma equipe de arquitetos, designers e engenheiros estados brasileiros. A ação visa arrecadar móveis em bom estado e conectar empresas parceiras de todo o país para a doação de insumos de construção. O projeto será responsável pela coordenação de logística de transporte, armazenamento e entrega dos donativos aos beneficiados. Mais de 15 mil famílias já foram cadastradas com interesse em receber o mobiliário.

Estão sendo preparados 50 kits com móveis elaborados para atender 50 famílias atingidas. Através de parceiros de marcenaria, ferragens e acessórios, os conjuntos serão montados em vários estados e enviados posteriormente ao Rio Grande do Sul. À medida que a rede de fornecedores for crescendo, o objetivo é agregar mais itens como colchões, roupa de cama e banho e móveis complementares.

O Mobília do Bem conta com representantes da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio e São Paulo, mas segue em expansão com profissionais e empresas de outros estados que desejam contribuir.

“A Casacor RS é reconhecida por ressignificar espaços que fazem parte da memória da cidade. Este é o momento de recuperar lares perdidos para que essas famílias, que sofreram tantas perdas, possam viver novas histórias, após tanta tristeza. A mobilização de profissionais e empresas será fundamental para essa reconstrução. Nossa intenção é engajar empresas do setor para auxiliar o Mobília do Bem, um projeto tão importante que caminha com este mesmo propósito. Convidamos todos os nossos parceiros a entrarem junto conosco nessa corrente do bem”, destaca Karina Capaverde, diretora da Casacor RS.

A edição gaúcha da Casacor, maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas, está prevista para o segundo semestre deste ano.

Mais informações sobre a ação social Mobília do Bem no Instagram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/casacor-rs-apoiara-acao-social-nacional-de-reconstrucao-de-lares-do-rio-grande-do-sul/

Casacor RS apoiará ação social nacional de reconstrução de lares do Rio Grande do Sul

2024-06-04