Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

As doações beneficiaram 60 entidades e comunidades atingidas pelas cheias, tanto na capital quanto na região metropolitana. Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

O Posto Furpa – Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre, concluiu suas atividades de coleta e distribuição de donativos para os desabrigados das enchentes, após arrecadar e distribuir mais de 70 toneladas de doações. Estas doações beneficiaram 60 entidades e comunidades atingidas pelas cheias, tanto na capital quanto na região metropolitana.

A mobilização envolveu centenas de rotarianos e voluntários, que trabalharam incansavelmente para beneficiar milhares de pessoas. Entre os itens distribuídos estavam cestas básicas, ovos, leite, água, produtos de limpeza, artigos de higiene pessoal, roupas e calçados.

A Furpa, que congrega 17 clubes de Rotary da capital, iniciou suas atividades de arrecadação no dia 2 de maio, em sua sede na Praça Rotary. Devido ao alagamento neste local, um novo posto de coleta foi aberto no Instituto Espírita Amigo Germano no dia 8 de maio e no dia 31 encerrou sua campanha de coleta e distribuição.

Durante os 30 dias de trabalho, rotarianos e voluntários atuaram na descarga, organização, triagem e distribuição dos donativos recebidos. Entre as doações, destacam-se duas carretas enviadas por clubes de Rotary do estado de Mato Grosso, contendo variados itens para atender às necessidades básicas das comunidades afetadas. O Rotary de Santo Ângelo contribuiu com 200 rodos de ferro, auxiliando na limpeza das áreas mais prejudicadas.

Dois caminhões com doações foram enviados aos municípios de Canoas e Eldorado do Sul, enquanto o restante das doações foi distribuído para comunidades gravemente atingidas em diversos bairros da zona norte e zona sul de Porto Alegre. Além disso, com doações de empresas, foram montados 100 kits de chimarrão para abrigos e entidades sociais, distribuídos via clubes de Rotary.

Para Cláudio Inácio Bins, presidente da Furpa, a conclusão dessa etapa de trabalho reafirma os lemas do Rotary: “Dar de si, antes de pensar em si” e “Crie esperança no mundo”. Ele destacou a importância da solidariedade e do esforço coletivo para enfrentar e superar os desafios impostos pelas enchentes.

Para mais informações sobre futuras ações e como contribuir, acesse o site oficial da Furpa.

