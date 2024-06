Acontece Hospital Unimed amplia leitos e inaugura Unidade Semi-Intensiva

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Instituição passa a contar com mais 12 leitos para pacientes que necessitam de cuidados intensivos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Hospital Unimed ampliou recentemente o número de leitos com a inauguração da Unidade Semi-Intensiva em Novo Hamburgo. A nova ala, localizada no 4º andar da Torre II, foi inaugurada no dia 22 de maio e conta com 12 novos leitos, dois privativos e dez semi-privativos, elevando o total de leitos do hospital para 214. Somando-se aos leitos do Hospital Unimed São Leopoldo, o complexo hospitalar Unimed Vale do Sinos agora possui 263 leitos.

Segundo a médica Bárbara Fior, coordenadora da UTI Adulto e Semi-Intensiva, a nova unidade é equipada com alta tecnologia para monitoramento dos pacientes, além de acomodações que permitem a presença integral de familiares. “A diferença entre a Semi-Intensiva e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é a criticidade da doença. Na UTI, são atendidos pacientes com necessidade de suporte à vida e maior risco de deterioração”, explica.

Ambas as unidades oferecem cuidado multidisciplinar pautado por práticas de excelência e humanização. A Semi-Intensiva, por sua vez, atende pacientes que necessitam de monitorização devido ao risco de desenvolver falências agudas de órgãos ou que estão se recuperando de condições críticas, mas ainda precisam de cuidados intensivos da equipe multiprofissional.

A nova ala admite pacientes clínicos ou cirúrgicos das unidades de internação e emergência que necessitam de monitorização frequente dos sinais vitais ou intervenção multidisciplinar. Isso inclui pacientes em pós-operatório de cirurgias de grande porte que estão estáveis do ponto de vista hemodinâmico e respiratório, como os casos de cirurgias ortopédicas e do aparelho digestivo. Pacientes estáveis, mas com comorbidades que exigem monitorização, em pós-operatório de cirurgias de médio porte, também são admitidos, assim como aqueles em evolução para pernoite em sala de recuperação com risco de deterioração.

Diferenciais da nova unidade

Bárbara Fior ressalta que a proposta da Unidade Semi-Intensiva é fornecer suporte vital de média a baixa complexidade, com monitorização mais frequente, permitindo a detecção precoce de sinais de deterioração do paciente e oferecendo estabilização vital. O foco está no atendimento de pacientes com gravidade intermediária, considerados de risco moderado, que necessitam de equipamentos e uma equipe multidisciplinar especializada. A presença de um familiar é permitida em tempo integral, diferentemente da UTI, onde as visitas são mais restritas.

Equipe multidisciplinar

A equipe da nova unidade é composta por médicos e profissionais de enfermagem especializados em atendimento a pacientes críticos, atuando 24 horas por dia. Além disso, a equipe inclui fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e farmacêuticos, todos focados em proporcionar o melhor atendimento centrado no paciente e sua família.

Complexo Hospitalar Unimed

A construção do novo Hospital Unimed Vale do Sinos, em Novo Hamburgo, começou em 2019, envolvendo mais de 450 trabalhadores. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, o hospital foi inaugurado em 21 de maio de 2021, após um investimento de mais de 500 milhões de reais em uma obra de 40 mil metros quadrados. A estrutura antiga do hospital passou por um retrofit, e o Complexo Hospitalar Unimed Vale do Sinos foi inaugurado em 8 de março de 2023. O complexo conta com três prédios: a Torre II, a Torre I (retrofitada) e um edifício-garagem, interligados por uma passarela sobre a rua Normélio Stabel, permitindo dois fluxos: um hospitalar, exclusivo para funcionários e pacientes internados, e outro para o público em geral.

Unimed São Leopoldo

O Complexo Hospitalar Unimed São Leopoldo, localizado na rua Conceição, 1050, é uma das estruturas hospitalares mais modernas do Rio Grande do Sul, equipada com tecnologia de ponta e equipes médicas altamente qualificadas. O hospital dispõe de centros de diagnósticos que incluem RX, análises clínicas, ecografia e uma estrutura de atendimento 24 horas por dia.

