Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Eduardo Trindade e Fernanda Ronchetti Foto: Arquivo Pessoal

O Cremers (Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul) inaugurará a sua nova sede em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, no dia 6 de dezembro.

Na ocasião, o presidente da entidade, Eduardo Neubarth Trindade, e a delegada seccional Fernanda Ronchetti receberão autoridades de todo o Estado, a partir das 18h, no novo espaço, localizado na rua Plácido de Castro, 1.063, no bairro Exposição.

