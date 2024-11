Acontece CerealCred: nova solução de crédito para associados da Acebra em parceria com a Farmtech

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

O co-fundador e diretor comercial da Farmtech, Ricardo Alves, destaca que a parceria entre a Acebra e a empresa é fundamental para o sucesso do programa. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Atender às demandas de crédito dos associados da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil é o objetivo da nova solução de crédito que a Farmtech e a ACEBRA (Associação das Empresas Cerealistas do Brasil) lançam durante o 2º Congresso Cerealista Brasileiro, o CerealCred, que ocorre em Garibaldi (RS) entre os dias 21 e 23 de novembro.

Inicialmente focado na viabilização de crédito para a comercialização de insumos, o CerealCred foi criado para suprir as demandas de capital das revendas associadas, proporcionando uma experiência totalmente digital e personalizada. A operação inicial conta com um potencial de R$ 500 milhões, com um ticket médio potencial de R$ 10 milhões por empresa e adesão prevista de cerca de 50 associados.

O co-fundador e diretor comercial da Farmtech, Ricardo Alves, destaca que a parceria entre a Acebra e a empresa é fundamental para o sucesso do programa. “Temos a combinação do profundo conhecimento da Acebra sobre o setor cerealista e a nossa expertise no desenvolvimento de soluções financeiras e tecnológicas para o agronegócio. Com esse apoio, o CerealCred pretende ser para os cerealistas o que o Sicredi e o Sicoob são para as cooperativas: um suporte financeiro essencial e acessível, adaptado às necessidades específicas do setor.”

Funcionamento do programa e diferenciais

“Na prática, as revendas associadas à Acebra passam por uma análise de crédito e recebem um limite operacional que poderá ser utilizado dentro do CerealCred. “Esse limite abrange capital de giro e linhas de crédito para o financiamento de insumos, facilitando a comercialização para os produtores e incentivando o crescimento das vendas. Nossa parceria é exclusiva, com isso conseguimos customizar produtos e serviços dedicados”, explica Alves.

Com a tecnologia da Farmtech, os associados terão uma jornada 100% digital e ágil, operando diretamente na plataforma do CerealCred, sem a necessidade de intermediários físicos.

Expansão para uma plataforma completa de serviços financeiros

Apoiado pela infraestrutura da Farmtech será possível resolver diversos gargalos de financiamento dentro da cadeia dos cerealistas. “Estamos atentos para apoiar o setor no momento no qual o crédito tende a ser mais escasso, a digitalização nos dá rapidez no processo para operacionalizarmos na hora certa”, avalia Ricardo Alves.

“A criação do programa é um grande passo para o fortalecimento do setor cerealista, que hoje já opera em questões financeiras apoiando o produtor rural e, com isso, terá uma condição ainda mais competitiva. Estamos dando um passo importante para podermos sermos agente de serviços financeiros digitais e dedicados aos cerealistas, customizando às demandas dos associados da Acebra conforme forem surgindo as necessidades”, celebra o presidente da Acebra, Jerônimo Goergen.

Jerônimo reforça que, por ora, o CerealCred é exclusivo para os associados da Acebra, que somam aproximadamente 140 empresas. “A parceria com a Farmtech vai permitir um crédito novo, ágil, desburocratizado e que atenda às demandas da produção na velocidade necessária. Não tenho dúvida de que esta é uma grande parceria que nasce e que trará um enorme ganho para a produção brasileira e, obviamente, para o setor cerealista. É um novo braço de negócios, gerando mais negócios com o seu cliente”, finaliza o presidente.

