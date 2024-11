Acontece Após as enchentes, Arquitetos Voluntários concluem revitalização da sexta instituição de ensino

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Durante a enchente, o nível da água subiu cerca de 1,5 metro no local, comprometendo estruturas e mobiliário. Foto: Divulgação/Arquitetos Voluntários Durante a enchente, o nível da água subiu cerca de 1,5 metro no local, comprometendo estruturas e mobiliário. (Foto: Divulgação/Arquitetos Voluntários) Foto: Divulgação/Arquitetos Voluntários

Nessa quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra, os Arquitetos Voluntários entregaram a reforma da ONG Vida Breve, em Taquara (RS), finalizando o ciclo de revitalização das seis primeiras instituições escolhidas para recuperação após as enchentes de maio no Estado. Além da ONG, foram reformadas cinco escolas infantis em Porto Alegre como parte da “Missão Reconstrução RS”, beneficiando diretamente 1,5 mil crianças.

A ONG Vida Breve atende mensalmente aproximadamente mil crianças e adolescentes, de 2 a 18 anos, com atividades complementares que promovem inclusão social por meio de oficinas de música, dança, arte, reforço escolar e leitura.

Durante a enchente, o nível da água subiu cerca de 1,5 metro, comprometendo estruturas e mobiliário. As reformas incluíram a construção de um muro de contenção, troca de piso externo, nova iluminação e revitalização de cantina, banheiros, mobiliário e área de convivência. Mesmo durante as obras, a equipe manteve o atendimento às crianças no local, de forma improvisada.

“Com empenho e dedicação, transformamos esses espaços em verdadeiros refúgios de esperança, criando ambientes seguros e acolhedores para as crianças e para a comunidade gaúcha, garantindo um futuro mais promissor e cheio de oportunidades”, destacou Bianca Russo, diretora operacional dos Arquitetos Voluntários.

A arquiteta Joana Braescher, responsável pelo projeto da ONG, celebrou o resultado, destacando o apoio e a dedicação da equipe envolvida. “Foi uma grande alegria contribuir e ver o impacto diário na vida das crianças. É gratificante fazer parte desse processo transformador”, afirmou. A reforma contou com doações financeiras e de materiais de parceiro.

Com o sucesso do projeto, novos parceiros se uniram, viabilizando a revitalização de mais quatro instituições na terceira fase de atuação. Entre elas está a biblioteca do Pão dos Pobres, cuja entrega dessa fase está prevista para dezembro.

A ONG também será contemplada com um novo módulo de leitura, composto por 40 livros voltados para a primeira infância. O projeto de mobiliário (RE)VIVER, financiado pela parceira Monte Bravo, foi idealizado pela professora e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UniRitter, campus Canoas, Raquel Daroda, com a participação dos acadêmicos. “Esta é mais uma oportunidade de acolher as crianças e de recuperar o diálogo e o espaço da ONG por meio da leitura, utilizando o livro como uma ferramenta de afeto”, afirma Raquel.

Cronograma de obras finalizadas

Escola Vitória: 30 de julho

Escola Marista Menino Jesus: 18 de setembro

Escola São Vicente de Paulo: 21 de outubro

Escola Nossa Senhora dos Navegantes: 8 de novembro

Escola Mário Frigo: 12 de novembro

ONG Vida Breve em Taquara: 20 de novembro

