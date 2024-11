Acontece Em Porto Alegre, +praTi forma primeira turma do curso Dev Full-Stack Junior neste sábado

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

O evento marca a conclusão de uma jornada de aprendizado para 140 alunos. Foto: Brenda Parmeggiani/Comunica Mais Assessoria

A +praTi, iniciativa de impacto social focada na inclusão no mercado de tecnologia, realiza a formatura de sua primeira turma do curso Dev Full-Stack Junior neste sábado (23), às 15h, no auditório Global do Tecnopuc, em Porto Alegre. O evento marca a conclusão de uma jornada de aprendizado para 140 alunos, escolhidos entre mais de 5.500 inscritos.

Com um currículo que contempla 450 horas de aulas técnicas, o curso é voltado para a formação de desenvolvedores capazes de criar aplicações web completas, dominando tanto o front-end quanto o back-end. O programa de seis meses incluiu ainda mentorias de carreira e palestras com grandes nomes da tecnologia, tudo 100% financiado pela +praTi. Além disso, os cinco melhores alunos da turma receberão um notebook como prêmio.

Dos 140 formandos, 47 já garantiram um lugar no mercado de trabalho – uma taxa de empregabilidade de 34% que reforça a relevância do programa para a geração de novas oportunidades em TI. A taxa de retenção, de 60%, também se destaca, especialmente considerando os desafios enfrentados pela turma, que incluiu uma tragédia climática no Rio Grande do Sul.

“Este resultado é um reflexo da dedicação dos alunos e do compromisso da +praTi em oferecer uma formação de excelência. Nossa taxa de retenção supera a de muitos cursos de graduação e, mais do que isso, estamos gerando emprego em um setor estratégico para o desenvolvimento do Brasil”, afirma Cristian Mairesse Cavalheiro, presidente da +praTi.

Serviço

Evento: Formatura da Primeira Turma do Curso Dev Full-Stack Junior

Data: 23 de novembro de 2024

Hora: 15h

Local: Auditório Global do Tecnopuc – (Avenida Ipiranga, 6681, Porto Alegre/RS)

