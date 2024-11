Acontece Rede Pampa assina contrato de parceria e marca presença pelos próximos 10 anos no Parque Harmonia

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

O Centro Cultural Rede Pampa vai inaugurar uma nova etapa na comunicação gaúcha com um espaço pensado para receber eventos ao longo do ano Foto: O Sul Foto: O Sul

Nesta sexta-feira (22), a rede Pampa reforçou seu DNA gaúcho com a assinatura de um contrato histórico em parceria com a empresa Gam3 Parks, marcando presença pelos próximos 10 anos no Parque Harmonia.

O Centro Cultural Rede Pampa vai inaugurar uma nova etapa na comunicação gaúcha com um espaço pensado nos mínimos detalhes para receber eventos ao longo do ano, montado no coração do Parque Harmonia. O contrato entre o grupo de comunicação gaúcho e a concessionária Gam3, responsável pela área, foi assinado na manhã desta sexta.

“Esse espaço é e continuará sendo o ponto de contato da Rede Pampa com a população gaúcha em tudo aquilo que for necessário, o envolvimento direto com o nosso telespectador, com o nosso ouvinte, com o nosso leitor. Então, sempre que nós tivermos artistas, personalidades, nós traremos essas atividades aqui para o Centro Cultural Rede Pampa para que a população possa ter esta possibilidade de um acesso próximo ao seu artista, ao seu ídolo”, comenta o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret.

Com 18 rádios, TV e portal de notícias, veículos da Rede Pampa devem utilizar a casa semanalmente para eventos e transmissões. O contrato é válido por 10 anos.

A representante da empresa responsável pelo parque celebrou a parceria. “É uma honra ter a TV Pampa aqui dentro, é uma honra ser junto com a churrascaria as primeiras operações a estarem de portas abertas aqui no parque, porque mostra que não estou louca (risos), que a gente realmente acredita que o projeto tem um potencial muito grande. Agora a gente, graças a Deus, conseguiu concluir essa primeira etapa, teve todos os atrasos de enchentes, como toda cidade sofreu, mas virou essa página e a gente hoje tem que falar de futuro, de esperança”, comemora a diretora da Gam3 Parks, Carla Deboni.

O local já vem sendo utilizado desde setembro e, ao longo da Semana Farroupilha, os gaúchos puderam acompanhar grandes apresentações através dos shows pampeanos. Para 2025, diversas outras atrações estão sendo planejadas a fim de fortalecer ainda mais o contato com o público.

