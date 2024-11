Acontece Cooperativa vinícola mais antiga do Brasil completa 95 anos

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Nova Aliança conta com mais de 600 famílias cooperadas Foto: Divulgação A Nova Aliança conta com mais de 600 famílias cooperadas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tudo começou em 1929, nos vinhedos do Rio Grande do Sul. Uma família de produtores de uva se uniu a outra e um grande movimento cooperativo se criou, na essência: famílias, uva, vinho e amor. Essa aliança se transformou em novas alianças, que se espalharam por mais de 600 famílias.

, com unidades em Flores da Cunha, Farroupilha e Santana do Livramento, a Vinícola Cooperativa Nova Aliança processa cerca de 40 milhões de quilos de uva para colocar na mesa dos consumidores um portfólio de mais de 120 rótulos, entre espumantes, vinhos finos e de mesa, frisantes e sucos. As comemorações começaram ainda no ano passado com diversas ações de reposicionamento.

Nessa trajetória de quase um século, assim como a vinha, as famílias cresceram, amadureceram e, agora, colhem os frutos de gerações, dando espaço ao novo. A mudança é total e se espalha pelos cooperados, funcionários e direção, transitando entre o vinhedo, o produtor, o cliente, o valor da história e a qualidade dos vinhos, sucos e espumantes. O estímulo para essa transformação nasceu na própria vinícola, entre as pessoas que fazem parte da cooperativa. Com esse novo posicionamento, a gestão mudou, o relacionamento com o cooperado também teve mudanças, assim como a condução enológica, a própria qualidade dos produtos, o planejamento do vinhedo, a administração industrial, os atributos do paking, enfim, tudo passa pela relação humana.

O CEO da Vinícola Cooperativa Nova Aliança, Heleno Facchin, festeja a data, brindando a história e o que está por vir. “Mudamos juntos para celebrar juntos. E toda esta maturidade se consolida com a criação da Nova, nossa nova unidade de negócios que cuida da elaboração dos vinhos finos e espumantes. Estamos vivendo um novo momento sem deixar de lado toda nossa história. Aliás, é ela que nos dá energia para avançar e é para ela que devemos toda nossa gratidão. Ao olhar para trás, também aprendemos com o tempo e temos certeza que estamos prontos para este novo mundo”, afirmou.

Todo esse reposicionamento de marcas e portfólio poderá ser apreciado pelos consumidores nos próximos anos de forma gradativa. Para o presidente da Nova Aliança, o produtor Sidimar Fleck, estes 95 anos de muito trabalho construíram o momento atual. “Se a Nova Aliança está abrindo mercado com o reconhecimento do consumidor e de concursos internacionais, através de dezenas de premiações, é graças a história e união de cada família engajada no mesmo propósito. Estamos muito felizes e temos certeza que os próximos 5 anos serão ainda melhores”, celebrou.

Um pouco de história

A Cooperativa Nova Aliança (2010), com mais de 600 famílias cooperadas, surgiu da união de cinco cooperativas vitivinícolas da Serra Gaúcha, onde o óbvio se dá com a Cooperativa São Victor, fundada em , seguida da fundação da Cooperativa São Pedro em 1930 e das Cooperativas Linha Jacinto, Aliança e Santo Antônio, em 1931. Juntas, elas se transformaram em uma única família, reunindo pessoas, valores e histórias de trabalho e superação enraizadas em gerações de descendentes de italianos.

Toda uva processada anualmente vem dos cooperados com propriedades em cidades da Serra Gaúcha, Serra do Sudeste e Campanha Gaúcha, além dos vinhedos próprios cultivados em Santana do Livramento, onde, em uma área de 400 hectares, a vinícola mantém 60 hectares de vinhedos.

Com uma das maiores e mais modernas plantas de processamento de suco de uva da América Latina, a matriz em Flores da Cunha tem recebido diversos investimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/cooperativa-vinicola-mais-antiga-do-brasil-completa-95-anos/

Cooperativa vinícola mais antiga do Brasil completa 95 anos

2024-11-25