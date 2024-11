Acontece Unimed Pelotas investe R$ 15 milhões para trazer o primeiro equipamento de PET/CT à Região Sul até 2026

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O equipamento, fornecido pela Siemens, referência mundial em tecnologia de diagnóstico por imagem, promete transformar o atendimento médico na região Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Unimed Pelotas, em parceria com outros investidores, anunciou um investimento milionário para viabilizar a chegada do primeiro equipamento de PET/CT à região Sul do Rio Grande do Sul. O projeto, que envolve a aquisição de tecnologia de ponta e a construção de uma infraestrutura especializada, está orçado em R$ 15 milhões e tem previsão de conclusão no primeiro semestre de 2026.

O equipamento, fornecido pela Siemens, referência mundial em tecnologia de diagnóstico por imagem, promete transformar o atendimento médico na região. Com altíssima precisão, o PET/CT é capaz de detectar tumores em qualquer parte do corpo, identificando o tipo, o tamanho e o estágio da doença. Essa tecnologia permite diagnósticos mais rápidos e tratamentos personalizados, além de ser uma ferramenta importante para a detecção precoce de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

Hoje, os moradores de Pelotas e cidades próximas precisam viajar até Porto Alegre para realizar exames desse tipo. A chegada do PET/CT representará um grande avanço na acessibilidade a diagnósticos avançados, eliminando a necessidade de deslocamentos longos para tratamentos de alta complexidade.

Investimento em tecnologia e estrutura

Além da aquisição do equipamento, o projeto exige um espaço adequado, com rigorosos padrões técnicos e de segurança, além de aprovações regulatórias. O radiofármaco, insumo indispensável para o exame, será fornecido pela PUC (Pontifícia Universidade Católica), garantindo eficiência logística e capacidade para realizar cerca de 10 exames diários, totalizando 250 por mês.

“O PET/CT vai transformar o diagnóstico oncológico e de outras doenças na região Sul. Este é um projeto de longo prazo, mas que trará um impacto significativo para a saúde local. Estamos comprometidos em entregar o melhor para nossa comunidade”, destacou a direção da cooperativa.

Com o planejamento para 2026, a Unimed Pelotas reafirma seu papel de protagonista na inovação e cuidado com a saúde, reforçando sua missão de oferecer acesso a tecnologias de ponta para a população do Sul do Estado.

2024-11-25