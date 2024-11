Porto Alegre Definida empresa que prestará serviços meteorológicos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O serviço contará com equipe técnica para fazer a leitura de dados de estações hidrometeorológicas, radares, satélite e demais meios Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O consórcio Catavento e Arvut Monitoramentos Hidrometeorológicos venceu a licitação para prestar serviços especializados de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico, sete dias por semana, 24 horas, por meio da Sala de Situação. O resultado foi homologado e publicado no Diário Oficial de Porto Alegre desta segunda-feira (25). A prestação dos serviços terá início em janeiro.

O serviço contará com equipe técnica para fazer a leitura de dados de estações hidrometeorológicas, radares, satélite e demais meios disponíveis com emissão de boletins diários, semanais e mensais para a Capital, o que garante o aumento da precisão dos alertas e previsões, considerando a existência de variações de temperatura e condições climáticas entre bairros da cidade.

“Essa contratação permite termos um sistema municipal com plataforma de dados on-line exclusivo para Porto Alegre, reforçando nossa estratégia de prevenção e preparação para futuros eventos climáticos severos como tempestades, inundações e deslizamentos de terra”, destaca o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e coordenador do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, Germano Bremm.

A previsão meteorológica inclui alertas e avisos especiais sobre chuvas fortes, temporais, enchentes, descargas elétricas severas, estiagem, vendavais, ondas de calor, ondas de frio ou qualquer outra situação climática extrema pontual para bairros e regiões da cidade sob risco.

O serviço também deverá monitorar o nível do Guaíba e demais rios que desaguam no lago, como Jacuí, Caí, Gravataí e dos Sinos. Os serviços irão qualificar o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre, localizado no bairro Jardim Botânico. Os dados também estarão disponíveis no Centro de Monitoramento e Contingência Climática, na sede da Smamus, em uma área reformada para funcionar como espaço de monitoramento climático e gestão de contingências.

Licitação

O pregão eletrônico do tipo menor preço teve sua abertura em 29 de outubro e envolve recursos de R$ 1.389.996,00 para o período de 12 meses, provenientes do Fundo Municipal de Gestão de Território. Após o julgamento dos lances, ocorreu a análise dos documentos de habilitação exigidos em edital. Superada a fase recursal, foi mantida a habilitação do consórcio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/definida-empresa-que-prestara-servicos-meteorologicos-em-porto-alegre/

Definida empresa que prestará serviços meteorológicos em Porto Alegre

2024-11-25