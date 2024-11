Rio Grande do Sul Apoio ao comércio local pode ser um diferencial da Black Friday 2024 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Para a FCDL, a Black Friday possibilita aos comerciantes gaúchos traçarem uma estratégia que faça o consumidor realizar suas compras nas lojas físicas Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Na próxima sexta-feira (29) acontece a Black Friday 2024, fenômeno global que se popularizou intensamente no Brasil, representando para os lojistas uma oportunidade estratégia de reduzir estoques, angariar novos clientes e potencializar vendas com produtos abaixo do preço e outros que não estão em promoção.

Para a FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), a Black Friday possibilita aos comerciantes gaúchos traçarem uma estratégia que faça o consumidor realizar suas compras nas lojas físicas. Isso garante o contato direto com o produto e um atendimento personalizado para cada necessidade do cliente. Além disso, o cliente que optar por comprar nos estabelecimentos da cidade onde reside estará fortalecendo o comércio local e desenvolvendo a economia do município e do estado.

“A Black Friday se consolidou como mais uma data importante no calendário do comércio gaúcho e brasileiro e, portanto, cria uma expectativa de boas vendas nesse ano. A proximidade da data deve aumentar o movimento de consumidores nas lojas e gerar resultados positivos. Projetamos que as vendas no Rio Grande do Sul, somando as compras em lojas físicas e nos canais online, totalizem algo em torno de R$ 780 milhões”, ressalta o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O dirigente destaca que os eletrodomésticos (TVs, refrigeradores e máquinas de lavar roupa), os aparelhos eletrônicos (smartphones, tabletes e notebooks), roupas, calçados e móveis devem ser, nessa ordem de preferência, os itens mais procurados pelos consumidores na Black Friday 2024.

“A Black Friday não é apenas uma oportunidade de vendas, é uma chance de construir relacionamentos duradouros com os consumidores. Conhecer as tendências e preparar-se adequadamente é essencial para aproveitar ao máximo essa data. Assim, estratégias de fidelização de clientes, atendimento personalizado, condições especiais de pagamento e uma divulgação eficaz são fatores fundamentais para se obter bons resultados na data”, finaliza Vitor Augusto Koch.

