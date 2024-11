Porto Alegre Saúde da população negra é tema de seminário nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Programação é aberta a profissionais e estudantes da saúde pública Foto: Cristine Rocho/PMPA Programação é aberta a profissionais e estudantes da saúde pública Foto: Cristine Rocho/PMPA

O Seminário Saúde da População Negra será realizado nesta quinta-feira (28), das 8h30 às 17h30, no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (rua Engenheiro Luiz Englert, 333, bairro Farroupilha), em Porto Alegre. A realização é das secretarias municipal e estadual de Saúde para marcar o Novembro Negro.

O objetivo é fortalecer a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra nos âmbitos municipal e estadual, além de discutir os desafios da área. A programação é aberta a profissionais e estudantes da saúde pública.

As vagas são limitadas. Entre os temas em debate estão racismo ambiental e o impacto na saúde das populações vulnerabilizadas, equidade, determinantes sociais e saúde da população negra.

Novembro Negro

A Secretaria Municipal de Saúde promove uma série de atividades nos serviços para marcar o Mês da Consciência Negra. Nesta quarta-feira, será realizado o lançamento do aplicativo do One Impact TB Brasil, voltado a usuários do SUS em tratamento para tuberculose, bem como profissionais e população em geral para obter informações.

O evento ocorre das 16h às 21h, no auditório da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da Ufrgs (rua São Manoel, 963, bairro Rio Branco). A abertura terá momento cultural com apresentação de roda de samba do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 3 da Região Partenon/Lomba do Pinheiro e exposição de mudas de plantas cultivadas pelo projeto Semeando Saúde, do Hospital Sanatório Partenon. Ao final, haverá mesa de debate sobre racismo, tuberculose e tecnologias de cuidado.

