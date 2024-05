Rio Grande do Sul Cremers promove força-tarefa em auxílio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Além disso, o Cremers e o Conselho Regional de Farmácia estão unidos para arrecadar medicamentos às vítimas das enchentes Foto: Cremers/Divulgação Cremers, Simers e Amrigs fizeram questionamentos à Instituição quanto à estrutura que seria oferecida aos novos alunos. (Foto: Cremers/ Divulgação) Foto: Cremers/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Cremers (Conselho Estadual de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul) está mobilizado para coleta e distribuição de itens essenciais para os atingidos pelas enchentes.

Toneladas de doações, entre alimentos, água, material de limpeza e higiene, roupas de cama, colchões e ração, foram recebidas no final de semana por conselheiros e funcionários do Conselho, assim como dezenas de voluntários, que realizaram uma força-tarefa para organizar e distribuir os materiais a instituições de Porto Alegre e da Região Metropolitana, como Brigada Militar, Fepagro (Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária), Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), universidades, escolas, associações, centros sociais, clubes e igrejas.

Medicamentos

Além disso, o Cremers e o Conselho Regional de Farmácia estão unidos para arrecadar medicamentos às vítimas das enchentes. As doações de produtos dentro da validade podem ser feitas na Sede do Cremers (Rua Bernardo Pires, 415 – Bairro Santana), das 9h às 19h.

Prioridades

Além dos remédios, o Cremers está recebendo todo tipo de doação. Neste momento, as prioridades são: água, colchões, itens de higiene adulto, itens de higiene infantil (shampoo, sabonete, talco, lenço umedecido), fraldas de todos os tamanhos (inclusive, geriátrica).

O presidente do Conselho, Eduardo Neubarth Trindade, ressaltou que esta corrente de solidariedade é essencial. “Agradecemos aos voluntários e aos nossos conselheiros e funcionários que estão mobilizados desde o final de semana para contribuir com as pessoas que perderam tudo neste momento trágico. Seguimos recebendo doações. Quem puder colaborar será muito bem-vindo”, disse Trindade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/cremers-promove-forca-tarefa-em-auxilio-aos-atingidos-pelas-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Cremers promove força-tarefa em auxílio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul

2024-05-06