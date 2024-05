Mundo Hamas aceita proposta de cessar-fogo do Egito e do Catar

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

O Hamas anunciou que Ismail Haniyeh, chefe do gabinete político, disse aos mediadores do Qatar e do Egito que o grupo concordou com a proposta de um acordo de cessar-fogo na guerra em Gaza. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (06).

O comunicado diz que Haniyeh “fez um telefonema ao primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e para o ministro de Inteligência egípcio, o Sr. Abbas Kamel, e informou-os sobre sua decisão de aceitar a proposta de cessar-fogo.”

Não há detalhes sobre o que está incluído no acordo.

