Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Estrutura montada no município de Estrela entrou em funcionamento neste domingo (5). Outra unidade foi transportada para a região de Lajeado Foto: Exército/Divulgação Foto: Exército/Divulgação

O Hospital de Campanha, montado no município de Estrela, no Vale do Taquari, entrou em funcionamento neste domingo (05).

Equipes médicas do Hospital Militar de Área de Porto Alegre e da Policlínica Militar de Porto Alegre estão apoiando os atendimentos. Esses profissionais atuam na recepção, triagem, ambulatório, sala de medicação, sala de observação e emergência.

A instalação do Hospital de Campanha ajuda a aliviar a pressão sobre o hospital municipal, que teve parte das instalações alagadas. A equipe está tratando dos casos de média complexidade e os pacientes mais graves são evacuados para hospitais de maior porte.

A cidade de Lajeado também recebeu um Hospital de Campanha, transportado em avião a partir do Rio de Janeiro. Outros dois módulos hospitalares, com capacidade para 60 leitos, também estão no Rio de Janeiro para serem embarcados para o Rio Grande do Sul.

Na manhã desta segunda-feira (06), o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que o governo vai instalar um escritório em uma repartição da CAIXA, com representantes de diversos ministérios, para dar apoio ao Rio Grande do Sul. Pimenta destacou os esforços do presidente Lula para sensibilizar os representantes dos Poderes para que o governo possa aprovar rapidamente medidas para auxiliar as pessoas na reconstrução de suas casas.

Pimenta ressaltou a presença dos ministros na região (Waldez Góes, Renan Filho, Nísia Trindade e Alexandre Silveira, que chega nesta segunda), além de representantes da Conab e do Ministério das Comunicações, e relembrou experiência parecida feita em Lajeado, após as enchentes no Vale do Taquari. Segundo ele, assim que os resgates forem concluídos, começará a fase de restabelecimento dos serviços e abastecimento.

Outra aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) decolou às 10h37 desta segunda-feira da Base Aérea de Brasília, com destino a Canoas (RS), carregando cerca de 18 toneladas de mantimentos doados pela população, por meio da campanha Todos Unidos pelo Sul! O avião KC-30 utilizado no transporte é o mesmo empregado na Operação Voltando em Paz, do Governo Federal, que resgatou brasileiros e familiares da área de conflito no Oriente Médio.

A campanha Todos Unidos pelo Sul! teve início na noite de sexta-feira (03) e convocou a comunidade para participar da ação, doando roupas, colchonetes, água potável e gêneros alimentícios não-perecíveis. Os pontos de coleta seguem ativos, e são: Base Aérea do Galeão, Base Aérea de São Paulo e Base Aérea de Brasília, que centralizarão as doações, das 8h às 18h.

2024-05-06