Cresce o número de cidades com mais eleitores do que habitantes no Brasil

As diferenças podem ser explicadas por defasagem nas estimativas da população, disputas territoriais, migrações e fraudes. (Foto: Elza Fiúza/ABr)

As diferenças podem ser explicadas por defasagem nas estimativas da população, disputas territoriais, migrações e fraudes

O número de cidades brasileiras com mais eleitores do que habitantes cresceu 60% desde as últimas eleições, em 2018. Atualmente, são 493 municípios nessa situação. Há dois anos, eram 308.

Os dados são de um levantamento feito pelo site G1 com base nas informações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).