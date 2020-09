Ataque perto da antiga redação do Charlie Hebdo, em Paris, deixa feridos

Um ataque com um objeto cortante – provavelmente uma faca – deixou duas pessoas gravemente feridas perto da antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo, no 11º distrito de Paris, na França, nesta sexta-feira (25). Dois suspeitos foram detidos.

As vítimas precisaram ser socorridas em estado de “urgência absoluta”, segundo o jornal Le Monde. A motivação do ataque, que pode ser terrorista, está sendo investigada.

A rua Nicolas-Appert foi completamente bloqueada. Também havia um pacote suspeito na região, mas nenhum explosivo foi detectado. Um grande efetivo policial foi mobilizado.

Vítimas

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, havia afirmado inicialmente que quatro pessoas tinham sido atingidas. Esse número foi reduzido posteriormente.