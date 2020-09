Polícia Carga de cigarros avaliada em mais de R$ 1 milhão é apreendida em rodovia federal gaúcha

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

A carga contrabandeada do Paraguai estava em uma caminhão na BR-285 Foto: PRF/Divulgação A carga contrabandeada do Paraguai estava em uma caminhão na BR-285. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (25), cerca de 200 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na BR-285, em Lagoa Vermelha, na Região Nordeste do Rio Grande do Sul.

A carga estava em um caminhão com placas de São Paulo. O veículo foi abordado pelos policiais durante fiscalização na rodovia. O motorista, de 42 anos, foi preso por contrabando.

