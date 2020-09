Porto Alegre Linhas de ônibus de Porto Alegre têm nova ampliação na oferta de viagens

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Conforme a EPTC, os ajustes são realizados em razão da demanda atual de passageiros Foto: Divulgação/PMPA Conforme a EPTC, os ajustes são realizados em razão da demanda atual de passageiros. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

As linhas de ônibus de Porto Alegre recebem nova ampliação na oferta de viagens, segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

A partir desta sexta-feira (25), a linha T12 tem ampliação em dias úteis. Já as linhas B02, 661.3, 661.4, 761 e 762 passam a operar com alterações para melhor atendimento em suas tabelas horárias de sábado.

A partir de segunda-feira (28), as linhas 375, 254, A31, 631 e 731 também terão mudanças na tabela em dias úteis, com ajustes nos sincronismos, no intervalo médio entre viagens e na ampliação da oferta.

Conforme a EPTC, os ajustes são realizados após análises diárias em razão da demanda atual de passageiros. Para que as alterações sejam feitas com maior agilidade, os cidadãos devem registrar as demandas com informações de horário e linha pelo telefone 118.

As tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site da EPTC. Os horários também podem ser consultados pela Função GPS do aplicativo do Cartão TRI.

