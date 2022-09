Brasil Cresce o número de reclamações sobre álbum de figurinhas da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Procon paulista já recebeu centenas de relatos sobre atraso na entrega do produto e outros problemas. (Foto: Reprodução)

O Procon de São Paulo notificou a empresa Panini Brasil Ltda., para que dê satisfações sobre a comercialização de kits, combos, álbuns e figurinhas individuais referentes à Copa do Mundo de 2022. Só em agosto, o órgão de defesa do consumidor recebeu 432 reclamações relacionadas à falta ou atraso na entrega.

A edição deste ano do maior evento do futebol será realizada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro no Catar (Emirados Árabes), com a Seleção Brasileira no Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. O time comandado pelo técnico gaúcho Tite tem estreia marcada para o dia 24 de novembro (quinta-feira), às 16h.

A empresa tem até o dia 9 de setembro para responder aos questionamentos. Dentre os itens que precisam ser esclarecidos esão:

– se todos esses produtos foram objeto de reserva ou pré-oferta, se existe a possibilidade de aquisição direta e entrega imediata e se os prazos de entrega nessas modalidades são diferentes.

– quantidade de itens, individuais ou kits, que foram comercializados até o presente momento e se é possível rastrear a entrega dos produtos.

– quais as ofertas veiculadas com o preço praticado para cada produto, quantos foram entregues, quantos ainda estão pendentes de entrega e o quantitativo em estoque.

– quais os prazos de entrega para cada produto e se estão sendo cumpridos.

– como os consumidores são avisados no caso de postergação da data de entrega.

– quais as medidas que a empresa está adotando para solucionar essas demandas.

– existência de um canal de comunicação específico para esses casos.

Outras pendências

O Procon-SP também indagou quais os canais de atendimento disponibilizados pela empresa aos consumidores e se neles há a possibilidade de falar com os atendentes, bem como esses tópicos:

– disponibilidade de números de protocolo.

– qual o prazo de resposta para as demandas.

– quantos atendimentos já foram feitos desde o início da comercialização desses produtos, considerando-se inclusive a pré-venda.

– quantas demandas foram resolvidas e quantas ainda estão pendentes.

– quantos cancelamentos e reembolsos foram efetuados.

– elaboração um plano de contingência prevendo a possibilidade de crescimento das demandas.

