O crescimento da atividade fabril da China desacelerou em janeiro, com o ressurgimento de casos de Covid-19 e bloqueios rígidos atingindo a produção e a demanda, mas a leve expansão ofereceu alguns sinais de resiliência à medida que o país asiático entra em um provável ano novo turbulento. O Índice de Gerentes de Compras oficial da indústria registrou 50,1 em janeiro, permanecendo acima da marca de 50 pontos que separa crescimento de contração, mas desacelerando de 50,3 em dezembro, mostraram dados do National Bureau of Statistics neste domingo (30).

Embora os novos casos de Covid-19 na China tenham sido baixos em comparação com muitos outros países, uma onda de infecções desde o final de dezembro no centro de fabricação de Xian forçou muitos fabricantes de automóveis e chips a encerrar as operações. A produção voltou gradualmente ao normal à medida que a cidade emergia de um bloqueio. A produção em Tianjin, que lutou contra um surto da variante Omicron altamente transmissível, também foi afetada.

Os resultados oficiais contrastaram com os de uma pesquisa privada feita principalmente com pequenos fabricantes nas regiões costeiras, que mostrou que a atividade caiu no ritmo mais rápido dos últimos 23 meses.

A economia da China começou forte no ano passado, recuperando-se de uma forte queda induzida pela pandemia, mas começou a perder força no verão, sobrecarregada por problemas de dívida no mercado imobiliário e medidas rígidas contra a pandemia de Covid-19 que afetaram a confiança e os gastos do consumidor.

O aumento dos custos das matérias-primas e a fraca demanda também corroeram as margens de lucro das empresas. Os lucros das empresas industriais cresceram em seu ritmo mais lento em dezembro em mais de um ano e meio.

Com a queda no setor imobiliário, que deve se arrastar pelo menos até o primeiro semestre deste ano, e o surgimento de variantes mais infecciosas do Covid-19, o Banco Central da China começou a cortar as taxas de juros e injetar mais dinheiro no sistema financeiro para reduzir os custos de empréstimos. Outras medidas modestas de flexibilização são esperadas nas próximas semanas.

Medidas de estabilidade deverão ser o principal tema do congresso do Partido Comunista que acontece uma vez a cada cinco anos e está marcado para esse 2022, com os formuladores de políticas buscando evitar uma desaceleração mais acentuada que poderia prejudicar a criação de empregos.

