Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Em 2 de julho, governador recebeu no Palácio Piratini integrantes do movimento Vidas Negras Importam. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite e o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild, formalizaram, na tarde desta quarta-feira (22), a criação de um grupo de trabalho para debater temas relacionados à violência contra a população negra. A medida é resultado do diálogo que o governador teve no dia 2 de julho com integrantes do movimento Vidas Negras Importam, recebidos no Palácio Piratini para apresentarem suas demandas.

“Estamos convidando membros da sociedade civil e de órgãos públicos para integrar o debate. A intenção é estabelecermos um debate com pessoas de várias áreas, principalmente os integrantes do movimento Vidas Negras Importam, mas também participantes de outros movimentos ligados à causa”, esclareceu Hauschild.

Uma das demandas do grupo é a capacitação e recapacitação da atividade policial. “Será um dos nossos focos, inclusive com apoio pedagógico da Secretaria da Educação. Não será apenas a apresentação de palestras, queremos algo que envolva a preparação de conteúdo”, destacou Hauschild.

Liderado pela SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos), o grupo de trabalho será composto por representantes da Procuradoria-Geral do Estado, das secretarias de Comunicação, de Governança e Gestão Estratégica, da Educação e da Segurança Pública, da Brigada Militar e da Polícia Civil. Além disso, representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça serão convidados a participar, bem como membros da sociedade civil.

O grupo tem o prazo de 120 dias para apresentar um relatório final das atividades ao governador. Depois disso, serão estudadas ações a serem tomadas, com base no relato.

