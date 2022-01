Mundo Criança de 2 anos encontra arma em carro e atira contra mãe e irmão nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O acidente ocorreu nesta quarta-feira (5) no estacionamento de um supermercado na cidade de Granbury, no Texas, Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma criança de apenas 2 anos de idade atirou contra a mãe e o irmão após encontrar uma arma dentro de um carro. O acidente ocorreu nesta quarta-feira (5) no estacionamento de um supermercado na cidade de Granbury, no Texas, Estados Unidos.

De acordo com informações da polícia local, a mulher de 23 anos foi atingida no braço e o bebê de 1 ano teve um ferimento na perna. Ambos foram levados para um hospital e passam bem.

A arma disparou quando o menino a retirou de um compartimento entre o assento do veículo e o console central. A mãe e o irmão estavam do lado de fora, próximos da porta do motorista. O pai das crianças, de 26 anos, estava próximo da traseira do veículo.

Conforme a agência de notícias AP, o caso ainda está sendo investigado e nenhuma acusação formal foi apresentada pelas autoridades até o momento.

Bebê de 1 ano mata homem

Em outro caso, ocorrido em dezembro último, um homem foi morto a tiros por um bebê de apenas 1 ano em sua própria residência nos Estados Unidos. O disparo foi dado por acidente, após a criança encontrar uma arma carregada.

Dustin Walters, morador de Savannah, Georgia, foi levado às pressas ao hospital no dia 5 de dezembro, mas não resistiu aos ferimentos. O rapaz tinha 25 anos.

A polícia informou que Dustin foi baleado “acidentalmente” por uma criança com menos de 2 anos. Por mais que não tenham sido confirmados, os indícios são de que o bebê seria filho do rapaz, uma vez que ele era pai de um garoto de 1 ano. As informações sobre a origem do tiro que matou o rapaz foram reveladas somente no dia 14 de dezembro.

“A investigação preliminar determinou que Walters foi atingido quando um bebê, que tem menos de 2 anos de idade, encontrou e disparou a arma”, noticiou a polícia local.

Os investigadores confirmaram, também, que havia outros parentes de Dustin na residência no momento do disparo. Eles informaram que não revelariam mais detalhes para “preservar a privacidade” da família. As informações são do jornal O Globo e do site Yahoo Notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo