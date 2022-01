Economia Banco Central da Argentina sobe taxa de juro a 40% ao ano

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

O BCRA (Banco Central da República Argentina) decidiu subir sua taxa de juro de Leliq (Letras de Liquidez) com prazo de 28 dias, taxa de referência para a política monetária no país, em dois pontos porcentuais, de 38% a 40% ao ano.

Além disso, o BC argentino decidiu aumentar os limites mínimos dos juros de prazo fixo, a 39% ao ano para pessoas físicas e 37% ao ano para outros agentes. Também foi criada uma nova Leliq com 180 dias de prazo, cujo juro fixo será de 44%.

De acordo com a autoridade monetária, as mudanças buscam reordenar os esquemas de taxas de juros e simplificar a organização da liquidez sistêmica. O BCRA também afirma que a nova configuração da política monetária está de acordo com as metas para 2022 de “fixar a trajetória da taxa de juros em direção a retornos reais positivos sobre a inversão da moeda local”, de forma a “preservar a estabilidade monetária e cambial”.

Diferenças com o FMI

Em outra frente, o presidente argentino, Alberto Fernández, fez um apelo à “responsabilidade” da comunidade internacional para superar as diferenças do seu país com o FMI (Fundo Monetário Internacional) e assinar um acordo de facilidades estendidas que alivie suas contas.

Em uma apresentação na quarta-feira (5) sobre o estado das negociações da dívida da Argentina com o FMI, de 44 bilhões de dólares, o presidente admitiu que não foi possível superar as diferenças com o organismo multilateral que bloqueiam até agora a assinatura de um novo acordo.

“Sou otimista porque acho que vamos alcançar uma reestruturação conveniente para a Argentina”, afirmou Fernández, apelando “à responsabilidade de quem deu este empréstimo quando não era viável”, em alusão aos países que aprovaram o stand-by de 2018 e agora são reticentes em acompanhar as reivindicações do governo.

Acompanhado de seu ministro da Economia, Martín Guzmán, o presidente insistiu em pedir que o FMI isente a Argentina do pagamento de sobretaxas (devido ao montante elevado do crédito), que dê maiores prazos para o repagamento e que se permita a negociação multilateral dos direitos especiais de transferência, com os quais pretende pagar os vencimentos do empréstimo stand-by.

“Conseguimos que o G20 aprove estas propostas e os proponha ao FMI. Se as sobretaxas forem corrigidas, a dívida argentina diminui muito. Se for autorizada a negociação multilateral dos direitos especiais de transferência, abre-se uma porta para nós de um canal de financiamento que não temos e pode melhorar nossas condições”, explicou Fernández aos governadores.

A Argentina deseja alcançar muito em breve um acordo de facilidades estendidas que lhe permita honrar os vencimentos do crédito em vigor com o FMI e que representam 19 bilhões de dólares este ano e outros 20 bilhões de dólares em 2023.

“Tentamos redefinir este perfil de pagamentos”, disse Guzmán, que por sua vez apontou para uma coincidência com o FMI: a necessidade de fortalecer as reservas internacionais em um ritmo de 3 a 4 bilhões de dólares ao ano.

As reservas internacionais brutas da Argentina estão em 39,5 bilhões de dólares, mas os analistas estimam que as líquidas estejam abaixo dos 4 bilhões de dólares, um panorama que impede encarar os pagamentos que devem começar em março, com cerca de 2,9 bilhões de dólares.

Segundo Guzmán, a diferença principal com o FMI está na forma de reduzir o déficit fiscal. “Resolver os problemas fiscais com base na recuperação econômica é o caminho virtuoso. O que o FMI pede é diferente do que apresentamos aqui”, destacou, ao insistir em que não se deve cortar os gastos públicos.

Neste sentido, Fernández assegurou que “para nós, a palavra ajuste está banida da discussão, para nós é preciso crescer. Conseguimos com que o déficit primário fosse menor não por menos investimento, mas como produto do crescimento”.

A economia cresceu cerca de 10% este ano, após cair 9,9% em 2020 devido à pandemia. Mas o país enfrenta uma inflação de cerca de 50% ao ano, uma das mais altas do mundo, com 40% da população na pobreza. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias AFP.

