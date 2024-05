Polícia Polícia descobre esquema de tele-entrega de drogas para abrigos na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Maconha, cocaína, haxixe e outros entorpecentes foram apreendidos Foto: Polícia Civil/Divulgação Maconha, cocaína, haxixe e outros entorpecentes foram apreendidos. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil descobriu um esquema de tele-entrega de drogas para pessoas que estão em abrigos na Região Metropolitana de Porto Alegre. Um traficante foi preso em flagrante na quarta-feira (22), em Esteio.

Com o criminoso, de 28 anos, que já tinha antecedentes, foram encontrados cocaína, maconha, haxixe, ecstasy, LSD, entre outros entorpecentes.

Desbaratado após diversas denúncias, o esquema de tele-entrega de drogas era feito para usuários de abrigos em São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Esteio. Esses locais acolhem pessoas atingidas pelas enchentes que devastaram o Estado.

“A investigação identificou um imóvel onde se estabeleceu um depósito do grupo criminoso, em que as drogas estariam escondidas para depois serem distribuídas em sistema de tele-entrega. Os usuários, abrigados em diversos locais, realizavam encomenda dos entorpecentes através de mensagens no aplicativo WhatsApp, pagando em dinheiro ou através de transferências via Pix”, informou a Polícia Civil.

O líder do esquema é um detento da Penitenciária Estadual Modulada de Montenegro.

