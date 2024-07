Polícia Servidor público é alvo de operação da Polícia Federal em Porto Alegre por publicações racistas nas redes sociais

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O nome do servidor investigado e o local onde ele trabalha não foram divulgados pela PF Foto: PF/Divulgação O nome do servidor investigado e o local onde ele trabalha não foram divulgados pela PF. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) deflagrou nessa quinta-feira (25), em Porto Alegre, uma operação para investigar a publicação de conteúdos discriminatórios nas redes sociais por um servidor público, violando leis de combate ao racismo e outros crimes.

Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, onde realizaram a coleta de provas e a apreensão de equipamentos eletrônicos que possam ter sido utilizados na prática dos crimes cibernéticos.

Conforme a PF, as apurações começaram em 2023, mas as publicações iniciaram em 2019. Além de conteúdos racistas, foram identificadas postagens homofóbicas, antissemitas e com discriminação regional.

“As investigações continuarão para determinar a extensão das atividades do investigado e as possíveis conexões com outros crimes semelhantes. A operação sublinha o compromisso da Polícia Federal em combater crimes cibernéticos, especialmente aqueles que envolvem discriminação e preconceito. A PF reforça a importância da denúncia de conteúdos ilegais nas redes sociais e reitera que ações discriminatórias não serão toleradas”, afirmou a corporação.

O nome do servidor investigado e o local onde ele trabalha não foram divulgados pela PF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/servidor-publico-e-alvo-de-operacao-da-policia-federal-em-porto-alegre-por-publicacoes-racistas-nas-redes-sociais/

Servidor público é alvo de operação da Polícia Federal em Porto Alegre por publicações racistas nas redes sociais

2024-07-25