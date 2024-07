Rio Grande do Sul Gramado comemora a retomada do turismo após as enchentes

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Fechamento do aeroporto de Porto Alegre impactou o turismo na Serra Gaúcha Foto: Divulgação Fechamento do aeroporto de Porto Alegre impactou o turismo na Serra Gaúcha. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gramado, na Serra Gaúcha, está comemorando a retomada do turismo após as enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio. A cidade registrou, nos dias 20 e 21 deste mês, o fim de semana mais movimentado desde março, segundo representantes do setor.

Um dos principais destinos turísticos do Brasil, Gramado teve um aumento significativo na ocupação hoteleira no último fim de semana, o que gerou otimismo na economia local.

A movimentação de turistas na cidade e em outros municípios gaúchos foi bastante impactada pelo fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Os voos no terminal, inundado pela cheia do Guaíba no início de maio, só serão parcialmente retomados em outubro.

Atualmente, apenas embarques e desembarques ocorrem no local. As chegadas e partidas de voos são realizadas na Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana.

“Teremos ainda momentos desafiadores porque hoje o que impede o movimento de estar maior é realmente como chegar até aqui por causa do aeroporto”, destacou a gerente de vendas da Rede Laghetto Hotéis, Carina Santos.

“Em julho, estamos alcançando uma ocupação de cerca de 70%, mas o final de semana foi extremamente bem vendido, com ocupação na casa dos 90% a 95%,” comemorou Carina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/gramado-comemora-a-retomada-do-turismo-apos-as-enchentes/

Gramado comemora a retomada do turismo após as enchentes

2024-07-25