Palco do governo gaúcho no South Summit Brazil vai reunir debates sobre sustentabilidade, inovação e tecnologia

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

RS Innovation Stage é o palco do Governo no SSB. (Foto: Secom RS)

A programação do RS Innovation Stage está na fase final de ajustes. Neste ano, o palco do governo gaúcho no South Summit Brazil (SSB) 2025 – evento correalizado pelo governo do Estado recebeu 368 propostas de temáticas, um crescimento de 70% em relação à edição passada. O Conselho Curador analisou as submissões e selecionou mais de 50 painéis, que serão distribuídos nos três dias de evento.

“O RS Innovation Stage é reconhecidamente um palco focado na inovação e na tecnologia. Temos palestras diversificadas e profissionais reconhecidos no ecossistema promovendo os debates e fomentando conhecimento. Foi, mais uma vez, um espaço concorrido, e nós nos dedicamos para entregar uma programação de qualidade durante todo o evento”, comentou a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp.

O espaço físico do RS Innovation Stage está 35% maior em comparação com 2024. Com isso, a capacidade de público também aumentou. Agora o local poderá receber até 125 pessoas, 56% a mais do que na edição anterior. O SSB acontece nos dias 9, 10 e 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Este é o quarto ano seguido que o Rio Grande do Sul sedia o evento.

RS Innovation Stage

Dentro das trilhas de conteúdo que compõem o SSB, três se destacaram como as que mais tiveram propostas submetidas: Ecossistema (31%), que engloba startups, investimentos, futuro do trabalho e colaboração em ecossistemas de inovação; Sustentabilidade (24,2%), que envolve tecnologias agrícolas, resiliência, metas de carbono zero, transição energética, foodtech e ESG; e Transformação Social (16,8%), que abrange educação, bem-estar, govtech, ética e diversidade e inclusão.

A grande maioria das propostas consistiu no formato de painel (82,9%), seguido de lançamento (11,4%). O tipo de organização que mais submeteu foram empresas (33,7%), com poder público (32,3%), universidades (17,1%) e sociedade civil (16,8%), aparecendo em seguida e demonstrando a presença de toda a quádrupla hélice.

Entre os nomes confirmados para o evento estão líderes reconhecidos no cenário da inovação, como Juliana Binatti Motta, cofundadora e CPO da fintech Pismo; Orkut Buyukkokten, criador da rede social Orkut; Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil; e Gisselle Ruiz Lanza, diretora geral da Intel para a América Latina.

Além das temáticas ligadas a empreendedorismo, tecnologia e transformação digital, a edição 2025 também dará destaque a assuntos como transição energética, economia circular, agricultura regenerativa e neutralidade de carbono, reforçando a importância crescente das pautas ESG no ecossistema de inovação.

No dia 9, a programação tem início às 9h e se estende até as 18h30, com intervalo das 12h20 às 14h. No segundo dia de evento, os painéis começam às 9h e vão até as 19h, com intervalo das 12h30 às 14h. No dia 11, a programação iniciará às 9h e terminará às 16h, com intervalo das 12h30 às 14h. Os painéis terão duração entre 15 e 30 minutos. Diversos atores da quádrupla hélice – governo, iniciativa privada, academia e sociedade civil organizada – participam das discussões.

2025-04-05