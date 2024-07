Porto Alegre Desembarque de passageiros é alterado no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Os pousos e decolagens no Salgado Filho serão retomados parcialmente em outubro Foto: Fraport/Divulgação Os pousos e decolagens no Salgado Filho serão retomados parcialmente em outubro. (Foto: Fraport/Divulgação) Foto: Fraport/Divulgação

Após avaliação do fluxo de passageiros, a Fraport Brasil reorganizou o processo de desembarque no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, dos viajantes que chegam da Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana.

A partir desta quinta-feira (25), os ônibus que realizam o translado entre a Base e o aeroporto estão parando na via elevada (piso 2), em frente à porta 8. O passageiro é direcionado a ingressar no terminal e, no ambiente, conta com o atendimento de empresas de turismo e uma área de restituição de bagagem. Após, segue para a saída, que é feita pela porta 6. Perto dela, o viajante pode pegar um táxi.

Para sair do terminal de passageiros, pegar um transporte por aplicativo, vans de locadoras ou ônibus de turismo, os passageiros devem se dirigir ao piso 1, utilizando os elevadores do edifício garagem redondo.

O ponto de parada dos veículos por aplicativo continua o mesmo, no piso 1, em frente à porta 2. Já as locadoras de veículos ou ônibus de turismo ficam próximos da saída do edifício garagem. O transfer prime permanece no piso 1, em frente à porta 3.

“O objetivo com essa mudança é oferecer mais comodidade para os passageiros, pois ao desembarcarem dentro do terminal poderão usufruir de toda a infraestrutura que o aeroporto oferece, como lojas, alimentação e sanitários, por exemplo”, afirmou o diretor de Operações da Fraport Brasil, Fabrício Cardoso.

Retomada dos voos

Os pousos e decolagens no Salgado Filho serão retomados parcialmente em outubro. Inicialmente, serão 50 voos diários (350 por semana) entre 10h e 22h. As operações no aeroporto, que foi inundado durante a enchente de maio, devem ser totalmente normalizadas em dezembro. Atualmente, apenas embarques e desembarques de passageiros ocorrem no local.

2024-07-25