Polícia Professores universitários são mortos durante assalto a hotel no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O crime ocorreu em Mato Castelhano, no Norte do Estado Foto: Divulgação O crime ocorreu em Mato Castelhano, no Norte do Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois professores da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) foram mortos durante um assalto a um hotel em Mato Castelhano, na Região Norte do Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira (25). As vítimas tinham 35 e 46 anos.

Segundo informações da BM (Brigada Militar), os criminosos estavam hospedados no estabelecimento desde o fim da noite anterior e anunciaram o assalto por volta das 3h desta quinta.

Os funcionários do hotel, a proprietária e os hóspedes foram rendidos. Os professores chegaram no local no momento do assalto e foram baleados. Os criminosos fugiram. Buscas são feitas na região. A Polícia Civil investiga o caso.

As vítimas e um grupo de estudantes do curso de engenharia florestal estavam na cidade para fazer uma visita de campo à Floresta Nacional de Passo Fundo.

“Com profundo pesar, informamos o falecimento dos professores Fabiano de Oliveira Fortes e Felipe Turchetto, ocorridos no dia de hoje (25/07/2024), tragicamente. Ambos exerciam suas atividades no Departamento de Ciências Florestais, do Centro de Ciências Rurais da UFSM. A Universidade declara luto oficial por um dia, a partir desta quinta-feira (25), até amanhã (26), com paralisação das atividades acadêmicas e administrativas do Curso de Engenharia Florestal hoje e amanhã. Informações sobre os atos fúnebres serão divulgadas tão logo forem definidas. A UFSM se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de pesar”, informou a universidade em nota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/professores-mortos/

Professores universitários são mortos durante assalto a hotel no interior do Rio Grande do Sul

2024-07-25