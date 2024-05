Economia Com prioridade para contribuintes gaúchos, Receita Federal libera consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul, a Receita deu prioridade aos contribuintes gaúchos nesse lote Foto: Divulgação

A Receita Federal liberou, na manhã desta quinta-feira (23), a consulta ao primeiro lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2024, ano-base 2023.

Os pagamentos ocorrerão no dia 31 deste mês. Ao todo, mais de 5,5 milhões de contribuintes serão contemplados, com um valor total de R$ 9,5 bilhões, o maior montante já pago em um lote de restituição do IRPF.

Esse lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores do IRPF. Em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul, foi dada prioridade aos contribuintes gaúchos. No Estado, serão restituídas 886,26 mil declarações, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão.

Para consultar se teve a restituição liberada, os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”.

Prazo para entrega da declaração

Em razão das enchentes, a Receita prorrogou para 31 de agosto o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda no RS. Nos demais Estados, o prazo termina em 31 de maio.

2024-05-23

2024-05-23