Porto Alegre Crianças a partir de sete anos poderão ser vacinadas contra Covid nesta quarta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

A aplicação do imunizante pediátrico da Pfizer estará disponível em sete unidades de saúde, das 8h às 17h. Foto: Cristine Rochol/PMPA A aplicação do imunizante pediátrico da Pfizer estará disponível em sete unidades de saúde, das 8h às 17h. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre (SMS) amplia novamente o público apto a receber a dose pediátrica da Pfizer a partir desta quarta-feira (26). Poderão receber a dose todas as crianças a partir de sete anos. A vacinação de crianças indígenas, quilombolas, autistas, com comorbidade e deficiência a partir de cinco anos, também será mantida. A prefeitura também irá iniciar a aplicação de Coronavac/Butantan em crianças.

A aplicação do imunizante pediátrico da Pfizer estará disponível em sete unidades de saúde, das 8h às 17h: Chácara da Fumaça, Clínica da Família IAPI, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Nova Brasília, Santa Marta e Santo Alfredo. Já a aplicação da Coronavac em crianças será oferecida em oito unidades de saúde, no mesmo horário: Lomba do Pinheiro, São José, Santa Rosa, Fradique Vizeu, Primeiro de Maio, Vila Cruzeiro, Guarujá e Ponta Grossa.

Vacinação de adultos

A vacinação para a população acima de 12 anos irá ocorrer em 40 locais: Shopping João Pessoa e 39 unidades de saúde – cinco delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Ramos, São Carlos e Tristeza).

A aplicação da dose de reforço estará disponível para vacinados com a primeira dose de Janssen até 26 de novembro (dois meses) e para vacinados com a segunda dose dos demais imunizantes até 26 de setembro (quatro meses). Já a quarta dose estará disponível para imunossuprimidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose até 26 de setembro (quatro meses).

