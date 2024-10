Rio Grande do Sul Crianças acolhidas em centros humanitários no Rio Grande do Sul são presenteadas com brinquedos

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2024

As doações foram recebidas por meio da Receita Federal e triadas pela Defesa Civil gaúcha. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom)

Pelo menos 240 crianças e adolescentes instalados nos Centros Humanitários de Acolhimento Esperança, Recomeço e Vida, de Canoas e de Porto Alegre, receberam brinquedos de presente. As doações foram recebidas por meio da Receita Federal e triadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

O direito “ao brincar” consta na Declaração Universal dos Direitos da Criança, documento da ONU (Organização das Nações Unidas) de 1959, sendo que a sociedade e os poderes públicos devem reunir esforços para a garantia desse direito.

Os menores abrigados nos Centros Humanitários de Acolhimento pertencem a famílias que foram significativamente afetadas pela maior tragédia meteorológica da história do Rio Grande do Sul, que ocorreu em maio deste ano. A iniciativa de entrega de brinquedos, na manhã deste sábado (12), é uma ação que visa promover condições de lazer às crianças.

O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, destacou que “as crianças atingidas por desastres precisam de um olhar ainda mais cuidadoso, sendo muito gratificante que a Defesa Civil possa atuar em iniciativas como essa, por meio também do apoio de parceiros como a Receita Federal”.

