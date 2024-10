Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem mais de 13 mil vagas de emprego disponíveis

A partir de segunda-feira (14), as agências Fgtas/Sine do RS disponibilizam 13.472 oportunidades de emprego. Desse total, 11.665 são permanentes, 1.758 temporárias, 25 para Jovem Aprendiz e 24 para estágio. Dentre as ocupações disponibilizadas, 202 são exclusivas para pessoas com deficiência e 9.567 aceitam candidaturas desse público.

Interessados em se candidatar às oportunidades de emprego podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto. Outra opção é acessar o Portal Emprega Brasil.

Vagas temporárias abertas no RS

As unidades de atendimento da Fgtas têm 1.758 vagas temporárias. Nesse recorte, o setor com mais oportunidades é o de serviços, com 38% das ocupações, seguido pela indústria, com 26% das vagas. Mais de 90% das vagas não exige experiência, e 35% não exige escolaridade.

As agências com mais vagas abertas nesta modalidade de trabalho são Santa Cruz do Sul (238), Capão da Canoa (231), Pelotas (212), Nova Santa Rita (166) e Tupanciretã (100). Entre os cargos com maior número de oportunidades, auxiliar de linha de produção (402), trabalhador volante da agricultura (364), auxiliar de logística (256), atendente de farmácia – balconista (136), e armazenista (83) lideram.

