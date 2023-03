Porto Alegre Crianças e adolescentes de projetos sociais participam do STU na Orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Integrantes do Projeto Seja Livre Skate chegaram paramentados ao campeonato. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A tarde quente dessa sexta-feira (17) não desanimou uma turma de 38 crianças e adolescentes praticantes de skate do bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. Acompanhados de monitores, os integrantes do Projeto Seja Livre Skate chegaram paramentados ao STU, na Orla do Guaíba, para visitarem o campeonato de skate que segue até domingo (19).

A Carris transportou o grupo ao trecho 3 da Orla, em uma parceria da prefeitura com o STU. O objetivo é permitir uma experiência mais intensa com o esporte, aproveitando a movimentação gerada na Capital com as presenças de atletas e praticantes do skate de todo o Brasil. O evento integra a programação do Mês de Aniversário de Porto Alegre.

No local, foram recebidos por Sandro Dias, ou Mineirinho, como é conhecido um dos nomes mais importantes do skate nacional. Skatista profissional desde 1995, Mineirinho começou no esporte dez anos antes. “Aproveitem o skate e façam do esporte um motivo importante na vida de vocês. Não desistam nunca”, falou ele, aplaudido pelo grupo.

Para Rael Padilha de Ávila, 12 anos, o skate proporciona momentos de diversão com amigos. “Por meio do esporte, também nos motivamos a estudar mais”, completou ele, que costuma andar de skate no Parque Chico Mendes. É lá que, aos domingos, o projeto Seja Livre Skate promove a inclusão social de 50 crianças e adolescentes por meio do esporte.

Aos 6 anos, Murilo Rodrigues já domina manobras mais arriscadas no skate. Há pouco mais de um ano, ele começou a subir na prancha nos encontros realizados aos domingos. “Acho muito legal o skate e quero seguir praticando”, contou o pequeno.

“Gosto de aprender manobras novas”, disse a pequena Isabele Cavalheiro de Lima, de 6 anos. Ela afirma não ter medo das rampas, apesar de ter caído alguns tombos. Mesmo assim, não desiste do skate.

Há mais duas visitas programadas ao STU com transporte realizado pela Carris. No sábado, 18, crianças do projeto Apampa Skate Life, da Restinga, irão ao local. No domingo, 19, será a vez de integrantes do projeto Pé na Tábua, do bairro Bom Jesus, conhecerem ao vivo as manobras dos skatistas profissionais.

Programação:

– Sábado (18)

14h às 15h20: Semifinal Street Feminino

15h20 às 16h30: Semifinal Park Feminino

17h às 18h20: Semifinal Street Masculino

18h30 às 19h40: Semifinal Park Masculino

– Domingo (19)

11h às 12h: Final Street Feminino

14h às 15h15: Final Park Feminino

15h15 às 16h30: Final Paraskate

16h30 às 17h45: Final Street Masculino

17h45 às 19h: Final Park Masculino

19h às 20h: High Jump BV

20h: Premiação

Estrelas do skate

Os principais skatistas brasileiros estarão em Porto Alegre para a etapa STU National – circuito brasileiro de skate – que ocorre de 17 a 19 de março no complexo esportivo da Orla do Guaíba. A maior pista da América Latina receberá estrelas como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Pedro Barros e Augusto Akio, o Japinha.

“Muito bom poder disputar essa etapa em Porto Alegre. Tenho certeza de que o evento vai estar lotado e com alto nível das meninas e muita disputa em cada manobra”, disse Pâmela.

“Seja no ambiente nacional ou internacional, nosso skate é puro. Estamos todos aqui por ele. A gente compartilha de um mesmo ideal, o que só proporciona coisas boas, sorrisos, alegria, alto astral, e tudo isso traz energia para as pessoas”, declarou Japinha.

Fora das pistas, artistas do mais alto gabarito assinam a identidade visual do evento. Na etapa de Porto Alegre deste ano, a missão é da gaúcha Lídia Brancher. Ela baseou seu trabalho em fatos que trouxessem elementos que fazem parte da paisagem da cidade, além de incluir e disseminar as mulheres no skate.

“A pista na orla é um espaço público que une pessoas de diferentes partes da cidade e de diferentes classes sociais, com uma das paisagens mais representativas: o local onde as pessoas se conectam com o Guaíba, o pôr do sol e os animais que habitam esse mesmo espaço”, afirmou Lídia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/criancas-e-adolescentes-de-projetos-sociais-participam-do-stu-na-orla-do-guaiba/

Crianças e adolescentes de projetos sociais participam do STU na Orla do Guaíba