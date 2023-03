Porto Alegre EPTC recolhe motocicleta com mais de 37 mil em infrações

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Apreensão do veículo ocorreu durante blitz na rua Vicente da Fontoura. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizou uma ação que resultou na apreensão de uma motocicleta com 95 multas e R$ 37.879,34 mil em débitos. O veículo, modelo Honda CG 150 Titan, ano 2008 e com placas de Porto Alegre, foi recolhido durante blitz da Operação Duas Rodas, integrada com o 9° Batalhão da Polícia Militar, na rua Vicente da Fontoura, no bairro Rio Branco.

As ações de fiscalização tem o intuito de coibir excessos de velocidade e acidentes de trânsito para garantir segurança viária. “Continuaremos trabalhando intensamente nas ações de fiscalização para garantir que o número de acidentes de trânsito diminuam. Em 2022 foram registradas 41 vítimas fatais com envolvimento de motocicletas, sendo 35 condutores, dos quais 17 não estavam habilitados, além de cinco pedestres atropelados por motos e mais um ocupante da carona”, conclui o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires.

Além da motocicleta, a ação contou com 59 abordagens e 28 autuações, totalizando quatro veículos recolhidos. A EPTC seguirá com as ações de fiscalização ostensiva na busca por um trânsito mais seguro nas ruas de Porto Alegre. É importante que os cidadãos informem estas ocorrências pelo número 156 do Atendimento ao Cidadão para que a prefeitura e as forças de segurança possam fiscalizar e coibir estes excessos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/eptc-recolhe-motocicleta-com-mais-de-37-mil-em-infracoes/

EPTC recolhe motocicleta com mais de 37 mil em infrações