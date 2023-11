Geral “Crianças estão incomodadas com barulho de avião por conta do trauma que passaram”, diz médico sobre repatriados brasileiros de Gaza

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2023

As crianças são parte do grupo de 32 pessoas que saíram de Gaza no domingo (12). (Foto: Divulgação)

As crianças que saíram da Faixa de Gaza e chegaram a Brasília na noite de segunda-feira (13) passaram por avaliação psicológica e, de acordo com o diretor do Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar e de Urgência do SUS, Newton Pereira Júnior, elas apresentaram incômodo com o barulho dos aviões que pousavam e decolavam na Base Aérea de Brasília, onde ficaram acomodadas.

“Elas se lembram dos bombardeios em Gaza”, diz o médico que acompanha o estado de saúde dos repatriados. A declaração foi dada durante entrevista coletiva na terça-feira (13), na Base Aérea de Brasília. As crianças são parte do grupo de 32 pessoas que saíram de Gaza no domingo (12).

“Todo avião que passa aqui próximo gera um certo estresse em algumas crianças. Por isso, nossa equipe está fazendo um trabalho de ludoterapia”, diz Newton.

Segundo Newton, para aliviar o som constante de aviões na Base Aérea — que fica perto do Aeroporto de Brasília — foi montada uma brinquedoteca para as crianças.

“Algumas crianças não dormiram a madrugada toda. Ficaram aqui brincando e correndo porque estão nesse misto de euforia, de alívio e, ao mesmo tempo, de preocupação, de estresse e de ansiedade com perdas e com afastamento de alguns dos seus familiares”, conta o diretor.

No local, alguns repatriados receberam assistência médica e psicológica. Outro serviço oferecido ao grupo foi de regularização de documentos.

A equipe do Ministério da Saúde trabalhou durante toda a madrugada e ao longo de terça-feira. Uma das primeiras tarefas foi a aplicação de vacinas.

“Nós estamos e precisamos fazer acompanhamento psicossocial dessas pessoas nos próximos 15 dias ou, pelo menos, por 30 [dias]. Faremos o apoio com a equipe do Ministério da Saúde e , na sequência, faremos a articulação com as equipes locais dos municípios onde todos estarão”, disse Newton.

Entre os repatriados, estão 22 cidadãos brasileiros (natos ou naturalizados) e 10 palestinos – três parentes de primeiro grau de brasileiros, e sete portadores do Registro Nacional de Migração (RNM) que devem receber status de refugiados. Eles estavam no Sul da Faixa de Gaza, nas cidades de Khan Younis e Rafah, desde o começo da guerra entre Israel e o Hamas. As informações são do portal de notícias G1.

"Crianças estão incomodadas com barulho de avião por conta do trauma que passaram", diz médico sobre repatriados brasileiros de Gaza

2023-11-15