Colunistas Criatividade, posicionamento e vendas: como construir marcas de sucesso em tempos de IA

Por Tiago Denardin | 11 de outubro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Se destacar no ambiente de negócios nunca saiu de moda. Agora conquistar esse feito, provavelmente é uma dor de muitos. Awareness ou conscientização da marca desempenha um papel fundamental nesse processo. Não apenas eleva o reconhecimento da marca, mas também ajuda a estabelecer um posicionamento claro no mercado. Com a crescente adoção da inteligência artificial (IA), as possibilidades de ampliar o alcance e o impacto das marcas se multiplicam, trazendo novas oportunidades para otimizar campanhas e conquistar visibilidade. Quero convidar você a examinar como a combinação de criatividade e posicionamento, impulsionada pela IA, pode contribuir para o crescimento sustentável e a consolidação da marca.

– 1. O valor do awareness em tempos de IA: Investir em awareness é garantir que sua marca seja lembrada no momento da decisão de compra. Embora possa parecer um investimento de longo prazo, a visibilidade constante tem impacto direto no desempenho comercial. Com o uso de IA, é possível otimizar essa visibilidade de forma ainda mais eficaz, utilizando algoritmos para prever comportamentos de compra e personalizar campanhas com precisão. Plataformas que integram inteligência artificial, como ferramentas de segmentação preditiva e aprendizado de máquina, identificam padrões e comportamentos de consumidores em tempo real, maximizando o impacto da marca nos momentos certos. Marcas líderes em termos de busca e reconhecimento continuam a liderar as vendas, mas agora com o suporte de estratégias orientadas por dados.

– 2. Criatividade como ferramenta estratégica aprimorada pela IA: Campanhas bem-sucedidas não são apenas visíveis; elas também se diferenciam pelo uso estratégico da criatividade. A IA pode ser uma poderosa aliada nesse campo, oferecendo insights que ajudam a entender o que ressoa com o público. Ferramentas de análise de dados podem avaliar o desempenho criativo em diversas plataformas, sugerindo ajustes em tempo real para melhorar a performance. Segundo a Nielsen, campanhas que destacam a criatividade geram maior retorno sobre o investimento (ROI), além de serem responsáveis por mais de 50% do fator decisor de vendas! No contexto empresarial, a IA aumenta a capacidade de adaptação criativa, permitindo testar rapidamente variações de mensagens e formatos, otimizando resultados e garantindo que a criatividade seja sempre relevante.

– 3. O papel da emoção na construção de marcas, amplificado pela IA: A construção de uma conexão emocional com o consumidor continua sendo um dos pilares do branding, e a IA pode ajudar a intensificar essa conexão. Ferramentas baseadas em inteligência artificial, como análises de sentimentos e reconhecimento de padrões emocionais em grandes volumes de dados, permitem que as marcas personalizem suas campanhas de forma mais empática e relevante. Estudos mostram que campanhas que tocam as emoções geram maior engajamento e fidelidade. Ao utilizar AI para identificar e entender melhor essas emoções, as marcas conseguem criar histórias que ressoam profundamente com seus consumidores, aumentando o valor percebido e a lealdade.

– 4. Familiaridade e confiança no mercado B2B: IA como aliada estratégica: No cenário B2B, onde decisões de compra são frequentemente vistas como racionais e baseadas em dados, a familiaridade da marca continua sendo essencial. A inteligência artificial pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias que reforçam a confiança e a segurança nas decisões de compra. Por exemplo, ao utilizar dados para mapear os pontos de contato mais críticos e prever as necessidades dos tomadores de decisão, a IA permite que as marcas estejam presentes nos momentos mais relevantes do ciclo de compra. A Bain & Company demonstrou que marcas conhecidas têm maior probabilidade de serem escolhidas, e a IA fortalece essa familiaridade ao personalizar a comunicação e aumentar a confiança do consumidor em cada etapa do processo.

– 5. A perspectiva de longo prazo: a evolução do branding com a AI: O branding e o awareness funcionam de forma cumulativa, e a IA permite que esse acúmulo seja mais eficiente. Muitas vezes, campanhas de awareness não geram resultados imediatos, mas com o uso da AI, é possível prever o momento exato em que o consumidor estará pronto para converter. Algoritmos de machine learning podem identificar tendências de comportamento e ajustar campanhas para atingir o público certo, no momento certo. O branding, combinado com a capacidade preditiva da AI, garante que sua marca permaneça no topo da mente dos consumidores por mais tempo, otimizando o retorno sobre o investimento ao longo do tempo.

– 6. A importância do branding contínuo em um mundo orientado por dados: Manter uma presença constante é fundamental para consolidar a marca, e a IA facilita essa continuidade. Ao analisar dados de múltiplas fontes, a inteligência artificial pode sugerir melhorias contínuas nas campanhas de branding, garantindo que elas permaneçam relevantes e impactantes. A presença regular da marca em diferentes pontos de contato, agora impulsionada por análises preditivas e insights baseados em dados, ajuda a criar associações positivas duradouras. Isso não só fortalece a percepção de valor, mas também mantém a marca adaptada às mudanças de comportamento do consumidor, criando um diferencial competitivo sustentável.

Campanhas de awareness e posicionamento não são apenas ferramentas para aumentar as vendas no curto prazo, mas, com a ajuda da IA, tornam-se investimentos estratégicos na construção de valor de marca. Através da combinação de criatividade, emoção e insights baseados em dados, as empresas podem não apenas ganhar visibilidade, mas também fortalecer sua presença no mercado de forma inteligente e direcionada. A inteligência artificial oferece novas formas de aprimorar essas estratégias, garantindo que as marcas estejam sempre um passo à frente, respondendo rapidamente às mudanças e mantendo-se relevantes em um mercado em constante evolução.

(Tiago Denardin – Vice-Presidente do Grupo Front – Co-Founder e Diretor de estratégia na GH Brandtech – Co-autor da Metodologia Brandtech)

