Polícia Crime brutal: pai de santo é preso por matar jovem, bebê e adolescente em Esteio

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os corpos das vítimas foram localizados na terça-feira Foto: Polícia Civil/Divulgação Os corpos das vítimas foram localizados na terça-feira. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil esclareceu, na manhã desta quarta-feira (23), um crime brutal que resultou no assassinato de uma jovem de 18 anos, do seu bebê de apenas 2 meses e de um amigo da vítima – um adolescente de 16 anos – em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O triplo homicídio foi cometido por um pai de santo. O líder religioso contou com o apoio de dois adolescentes que o auxiliaram na ocultação dos corpos. Os três foram capturados na terça-feira (22) com o apoio da Brigada Militar. Depois, a esposa do pai de santo se apresentou na delegacia e confessou ter participado do crime. Ela também foi presa.

Segundo a delegada Marcela Smolenaars, o motivo para a barbárie envolve o bebê, filho indesejado do pai de santo com a jovem quando ela ainda era menor de idade, e também o ciúme da esposa e o medo de perder o posto de pai de santo em razão do envolvimento com a fiel.

Desaparecimento e investigação

O trabalho da Polícia Civil começou na manhã de terça, quando a jovem e o bebê foram dados como desaparecidos pela tia dela. Desde então, diligências intensas ocorreram ao longo de todo o dia, culminando no rastreamento e detenção do pai de santo.

Durante o interrogatório, o suspeito foi confrontado com provas obtidas pela equipe investigativa. Inconsistências em suas declarações e evidências coletadas no decorrer da apuração levaram o indivíduo a confessar o crime e detalhar os atos bárbaros cometidos com o auxílio de mais dois adolescentes cúmplices, de 15 e 17 anos.

O crime

De acordo com a confissão do autor, o crime ocorreu de maneira cruel. Ele utilizou uma faca para assassinar, de forma premeditada, a jovem mãe e o amigo da vítima, um adolescente homossexual também frequentador da sua casa religiosa. O suspeito levou os policiais civis até o local do crime.

Após a prática dos homicídios, os corpos das duas vítimas foram descartados em um buraco, na beira de um rio, com madeiras e galhos em cima, em Esteio, sendo o corpo do bebê jogado sobre o cadáver da mãe e do amigo dela, já mortos. Não se sabe se o bebê foi jogado com ou sem vida, sendo que a perícia feita pelo Instituto-Geral de Perícias apontará a causa da morte. Os corpos foram localizados no final da tarde de terça.

Comoção social

Após a divulgação dos fatos, populares atearam fogo na residência do pai de santo e da sua esposa, razão pela qual ela, temendo a sua integridade física e da filha de 4 anos do casal, decidiu se apresentar na delegacia e confessar sua participação no crime.

Em interrogatório, ela contou que esfaqueou a mãe do bebê e que seu marido esfaqueou o adolescente, não dando detalhes sobre a morte da criança. Os homicídios ocorreram próximo a uma fábrica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/crime-brutal-pai-de-santo-e-preso-por-matar-jovem-bebe-e-adolescente-em-esteio/

Crime brutal: pai de santo é preso por matar jovem, bebê e adolescente em Esteio

2025-07-23