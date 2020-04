Notas Brasil Crimes contra a vida aumentam em março no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Apesar das medidas de distanciamento social estarem em vigor desde 13 de março, os crimes letais intencionais tiveram alta de 6% no mês passado, no estado do Rio de Janeiro, informou o Instituto de Segurança Pública (ISP). Foram contabilizados pelo órgão oficial do governo do estado 383 casos em março deste ano, contra 360 no mesmo mês do ano passado.

