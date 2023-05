Polícia Criminoso é preso com caminhonete clonada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

O homem já era reincidente no crime de adulteração veicular Foto: Divulgação/PRF O homem já era reincidente no crime de adulteração veicular (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Nesta segunda-feira (22), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um criminoso e recuperou uma caminhonete modelo Ranger que transitava com placas falsas. A ação ocorreu na BR-290.

Durante operação de combate ao crime, os policiais rodoviários federais abordaram uma Ranger de cor prata com placas de Curitiba que transitava na BR-290 e estava acessando a Avenida Assis Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o veículo possuía alguns elementos identificadores adulterados e outros suprimidos. Ao aprofundar a fiscalização, eles constataram que o veículo tinha o chassi de uma Ranger Branca com placas de Bauru, em São Paulo, e furtada naquele município em 2009. Já a carroceria do veículo pertencia a uma Ranger Azul com placas de Vale Verde, no Rio Grande do Sul e roubada em Canoas em 2011.

Para ludibriar os policiais, o condutor afirmou ter comprado o carro de leilão e que por isso os elementos estariam suprimidos. Informação que se comprovou falsa. O motorista, de 53 anos e natural de Arroio do Meio/RS, disse aos policiais que trabalhava em um desmanche de veículos.

O homem já havia sido preso e possuía diversos registros policiais de envolvimento com adulteração de sinal identificador, roubo, furto e receptação de veículos. Ele foi preso em flagrante, levado para a polícia judiciária local e encaminhamento ao sistema prisional.

