Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Ação busca conhecer o perfil de consumo de água pela população da Capital Foto: Márcio Nunes/DMAE/PMPA Foto: Márcio Nunes/DMAE/PMPA

O recadastramento do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) tem início nos bairros Bom Fim, Campo Novo e Independência, em Porto Alegre, a partir desta segunda-feira (22). Os agentes também retornam ao bairro Moinhos de Vento para visitar imóveis que fazem parte de outro grupo de ordens de serviço. O levantamento continua no bairro Hípica ao longo da semana.

A ação busca conhecer o perfil de consumo de água pela população de Porto Alegre. Os recadastradores estão identificados com roupas e crachás com os nomes da empresa AquatecSul e do Dmae e realizam visitas aos imóveis para coletar informações sobre os ramais de água e o consumo. São solicitadas informações como o CPF e o telefone do responsável pelo ramal de água, além de características do imóvel – por exemplo, se possui piscina, caixa d’água ou jardim.

Troca de hidrômetros

A substituição de medidores realizada pela empresa AquatecSul a serviço do Dmae também chega a outras regiões a partir desta segunda-feira. Além de novos bairros que entram na área de atuação dos encanadores, seguem recebendo a troca das unidades ao longo da semana os bairros Aberta dos Morros, Anchieta, Belém Novo, Belém Velho, Boa Vista, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Cascata, Chapéu do Sol, Cristo Redentor, Espírito Santo, Extrema, Higienópolis, Hípica, Ipanema, Jardim São Pedro, Jardim Floresta, Jardim Lindoia, Lageado, Lami, Lomba do Pinheiro, Passo da Areia, Pitinga, Ponta Grossa, Restinga, São Caetano, São João, São Sebastião, Sarandi, Serraria, Santa Maria Goretti, Santa Rosa de Lima, Vila Nova e Vila São José.

A visita dos agentes, tanto do recadastramento como aqueles que substituem os hidrômetros, ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto em feriados. Em caso de mau tempo, o recadastramento é adiado para o próximo dia em que as condições estejam favoráveis.

