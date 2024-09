Rio Grande do Sul Criminoso gaúcho envolvido em mais de 30 execuções é preso em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Foragido de 31 anos ocupa segunda posição na hierarquia de grupo chefiado pelo irmão. (Foto: Divulgação/Polícia Civil RS)

Agentes da Polícia Civil gaúcha capturaram na cidade de Palhoça (SC) um criminoso de 31 anos e que seria responsável por mais de 30 execuções no Rio Grande do Sul em 2023, inclusive como mandante. Ele estava foragido após condenação por tráfico de drogas e mandado de prisão por envolvimento em atentado a tiros na Zona Norte de Porto Alegre, em setembro de 2023.

Participaram da operação agentes da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) da Capital, coordenada pelo delegado Thiago Zaidan. Autoridades do Estado vizinho prestaram apoio logístico.

Considerado um alvo prioritário para a unidade, o indivíduo ocupa o segundo lugar na hierarquia de um grupo criminoso chefiado por seu irmão, de 33 anos. Este último também foi encontrado pela Polícia gaúcha em Santa Catarina, no início deste ano.

Dentre as atribuições do homem agora também preso estão o gerenciamento do comércio de entorpecentes e a eliminação de adversários. Em sua ficha constam passagens pelo sistema prisional devido a homicídios qualificados, tráfico e associação para o tráfico.

O delegado Zaidan destacou: “Foi uma investigação profunda, que permitiu chegar à localização do procurado fora do território gaúcho e efetuar sua prisão”. Para seu colega Mario Souza, diretor do DHPP, “essa captura foi fundamental para causar mais prejuízo ao crime organizado”.

Conforme a Polícia Civil, o cabeça do grupo investia o dinheiro de origem ilícita na abertura de estabelecimentos comerciais em nome de parentes e outros indivíduos, recrutados como “laranjas”. O objetivo era fazer dessas empresas uma fonte de recursos para “lavar” o dinheiro obtido de forma criminosa, principalmente com a venda de drogas. Investigações apontaram uma movimentação semanal em torno de R$ 1 milhão com o esquema.

Cachoeirinha

A 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha deflagrou operação de combate a associação criminosa e lavagem de capitais na cidade e também em Canoas e na catarinense Balneário Camboriú. Ao todo, fora, cumpridos oito mandados de busca e apreensão, com recolhimento de itens como documentos e telefones celulares.

Sob o comando da titular da unidade, Milena Simioli, o trabalho investigativo teve como ponto de partida um integrante de quadrilha com atuação estadual e que se encontrava foragido. Desta vez, o foco foi um indivíduo responsável pelo armazenamento de armas, dinheiro e produtos do crime.

(Marcello Campos)

