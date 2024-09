Rio Grande do Sul Chama Crioula é acesa no Palácio Piratini: começa oficialmente a Semana Farroupilha

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Centelha foi entregue na sede do governo gaúcho por cavalarianos do movimento tradicionalista. (Foto: Joel Vargas/GVG)

Gerada em Alegrete (Fronteira-Oeste) no dia 18 de agosto, a centelha da Chama Crioula chegou nesse sábado (14) ao Palácio Piratini, no Centro de Porto Alegre, conduzida por cavalarianos do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Coube ao vice-governador Gabriel Souza o acendimento, sob o toque de um clarim, marcando oficialmente o início oficial da Semana Farroupilha de 2024.

A Chama, reconhecida pelo governo do Estado em agosto como patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul, representa a coragem, a união dos povos e o amor do gaúcho por sua terra. Suas origens remontam a 1947, com o chamado “Grupo dos Oito”, liderado por Paixão Côrtes no Colégio Júlio de Castilhos.

Gabriel Souza enfatizou a importância do 20 de Setembro, data que carrega os valores, tradições e a história do povo gaúcho, marcado por revoluções e pela defesa das fronteiras do Sul do País:

“Neste ano, além de celebrar a cultura e a história gaúcha, o 20 de Setembro é marcado também por homenagens àqueles que pereceram nos recentes eventos meteorológicos e aos voluntários, muitos anônimos, que foram fundamentais. Somos extremamente gratos a todos que ajudaram o próximo com solidariedade e salvaram vidas”.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo Rio Grande do Sul em decorrência das enchentes recordes de maio, o vice-governador reafirmou a capacidade de retomada e superação do povo gaúcho, sempre resiliente, solidário e guerreiro.

A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, lembrou que, em 2023, o acendimento da chama ocorreu em meio à decisão de cancelamento do Desfile Farroupilha de Porto Alegre por ocasião das enchentes que atingiram o Estado: “Nada mais oportuno do que olhar para o brilho desta chama e resgatar seu simbolismo, reforçando nossa determinação em recuperar o Estado”.

Patrono dos Festejos, o cantor e compositor Pedro Ortaça não compareceu à solenidade em função de tratamento de saúde. Ele foi representado pela filha Marianita, que declarou, emocionada: “Tantas homenagens que ele ainda tem a honra de receber. Esse momento é um grito de alerta para que todos possamos valorizar, amar e reverenciar as pessoas enquanto estão vivas”.

Também participaram da cerimônia a presidente dos Festejos Farroupilhas de 2024, Gabriella Meindrad, a presidente do MTG, Ilva Maria Borba Goulart, o coordenador da 1ª Região Tradicionalista, Luiz Henrique Petersen Lamaison, secretários estaduais e outras autoridades e representantes do movimento.

Programação

Os Festejos Farroupilhas deste ano têm como tema a celebração do centenário de Jayme Caetano Braun. A programação inclui atividades que resgatam seu legado. Desfiles temáticos, recitais de poesia, exposições e apresentações artísticas fazem parte dessa homenagem à vida e à obra do artista.

Ponto alto da programação, o Desfile Farroupilha de Porto Alegre foi cancelado em 2023, quando o Rio Grande do Sul foi afetado por fortes chuvas. Sua retomada, em 2024, é demonstração da resiliência e capacidade de recuperação do povo gaúcho.

Na Capital, o Desfile Farroupilha será realizado a partir das 8h30min da próxima sexta-feira (20), com desfile cívico-militar, desfile temático e a tradicional passagem dos cavalarianos. O evento terá como local, mais uma vez, a avenida Beira-Rio (bairro Praia de Belas), com acesso gratuito às arquibancadas.

(Marcello Campos)

