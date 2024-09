Porto Alegre Porto Alegre tem dois postos de saúde abertos neste domingo

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Serviços incluem vacinação, atendimentos em medicina e enfermagem. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre mantém dois postos da rede municipal em funcionamento neste domingo (150, das 10h às 19h. Os serviços disponíveis incluem vacinação, atendimentos médicos e de enfermagem, de acordo com informações publicadas no site prefeitura.poa.br.

Uma das unidades com regime de plantão é a José Mauro Ceratti Lopes, localizada na estrada João Antônio da Silveira nº 3.330, bairro Restinga (Zona Sul). A outra é a Bom Jesus, localizada na rua Bom Jesus nº 410, bairro Bom Jesus (Zona Leste).

Todos os dias, 24 horas

– Pronto atendimento Cruzeiro do Sul: rua Professor Manoel Lobato nº 151, bairro Santa Tereza (Zona Sul).

– Pronto atendimento Bom Jesus: rua Bom Jesus nº 410, bairro Bom Jesus (Zona Leste).

– Pronto atendimento Lomba do Pinheiro: estrada João de Oliveira Remião nº 5.120 (parada 12), bairro Lomba do Pinheiro (Zona Leste).

– Pronto atendimento de Saúde Mental IAPI: rua Valentim Vicentini s/nº, bairro Passo D’Areia (Zona Norte).

– Unidade de pronto Atendimento Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil, bairro São Sebastião (Zona Norte).

Hospitais (tempo integral)

– Hospital de Pronto-Socorro: largo Teodoro Herzl s/nº, bairro Santana/Bom Fim (Zona Central).

– Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (emergências obstétrica e pediátrica): avenida Independência nº 661, bairro Independência (Zona Central).

Acampamento Farroupilha

Até o dia 22, a Secretaria da Saúde da Capital conta com um estande no Acampamento Farroupilha (Parque da Harmonia), com acesso pelo pórtico do setor A (rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, próximo à sede do Tribunal Regional da 4ª Região, que fica atrás do edifício “Chocolatão”).

Dentre os serviços oferecidos estão a aplicação de vacinas e distribuição de itens para prevenção e testagem de infecções sexualmente transmissíveis (aids, sífilis e hepatite, dentre outras). Profissionais do órgão também auxiliam os participantes e visitantes do evento a solucionar dúvidas.

Centro de Medicamentos

O Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Celme) da capital gaúcha, localizado na avenida da Azenha nº 295 (bairro Azenha), suspendeu o atendimento ao público nessa sexta-feira (13) para realização de inventário anual pela equipe. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o expediente externo será retomado normalmente nesta segunda-feira, a partir das 8h.

Trata-se de um procedimento exigido pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) para qualificar a gestão do controle de estoques após a indisponibilidade do sistema de dispensação de medicamentos do Estado. A prefeitura ressalta que o trabalho se estende ao longo desse sábado, a fim de minimizar o impacto à população que necessita dos remédios.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-tem-dois-postos-de-saude-abertos-neste-domingo/

Porto Alegre tem dois postos de saúde abertos neste domingo

2024-09-14