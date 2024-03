Brasil Criminosos ateiam fogo a duas casas do presidente do partido União Brasil

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Vídeos dos incêndios estão circulando entre os deputados e mostram as propriedades bastantes destruídas pelo fogo.

Criminosos atearam fogo em duas casas da família do presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, na praia de Toquinho, em Pernambuco. Uma das propriedades pertence ao próprio Rueda e a outra, à irmã dele, que é tesoureira do partido.

“É uma situação muito grave. Estou no aeroporto voltando para o Brasil. Pedi aos meus advogados para fazer as comunicações necessárias com as autoridades”, disse Rueda. Ele está em viagem ao exterior com a família.

Vídeos dos incêndios estão circulando entre os deputados e mostram as propriedades bastantes destruídas pelo fogo.

Segundo informações da CNN Brasil, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), já teria designado um delegado especialmente para cuidar do caso. Questionado sobre os incêndios, o presidente do União Brasil se disse surpreso com a notícia.

Quem é Antônio Rueda

O advogado Antônio de Rueda foi eleito por unanimidade presidente do União Brasil, pela executiva do partido, em 29 de fevereiro, após um embate nos bastidores contra o deputado Luciano Bivar (União Brasil-PE), seu antigo aliado.

A chapa de Rueda venceu por 30 votos a zero. “É um dia de muita alegria para o partido. Nosso projeto, a partir de agora, está mais fortalecido do que nunca”, afirmou Rueda no dia da vitória.

A eleição de Rueda aconteceu após um embate pela sucessão com o então dirigente do União, Luciano Bivar.

Bivar até agora ainda não aceitou o resultado da convenção e disse que ainda não recebeu nenhum comunicado sobre a decisão, portanto segue na presidência da sigla.

Um dos maiores partidos do país, resultado da fusão entre PSL e DEM, o União Brasil conta com uma bancada de 59 deputados federais, 7 senadores e atualmente ocupa três ministérios no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT): Turismo, Comunicações e Desenvolvimento Regional.

