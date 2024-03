Esporte Dorival Júnior convoca três estreantes para os amistosos da Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

O goleiro Léo Jardim, do Vasco, o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e o atacante Galeno, do Porto, foram convocados nesta segunda. Foto: Reprodução O goleiro Léo Jardim, do Vasco, o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e o atacante Galeno, do Porto, foram convocados nesta segunda. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou as convocações do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e do atacante Galeno, do Porto.

O trio de estreantes entra nas vagas do goleiro Ederson, do Manchester City, o zagueiro Marquinhos, do PSG, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, que foram cortados da lista, todos lesionados.

“São atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição para esses dois amistosos iniciais”, afirmou Dorival, aos canais oficiais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os três jogadores chamados pelo comandante receberam as primeiras convocações de suas carreiras. Eles aumentam o grupo de estreantes na lista do treinador. Com o trio, o Brasil terá oito jogadores que nunca atuaram pela Seleção nos amistosos contra Inglaterra, dia 23 deste mês, e Espanha, no dia 26.

Lista de convocados

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco) e Rafael (São Paulo);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Fabrício Bruno (Flamengo) e Murilo (Palmeiras);

Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Galeno (Porto), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

