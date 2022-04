Polícia Criminosos são presos com armas, dólares e pesos argentinos em rodovia federal no interior do RS

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Os bandidos foram capturados na BR-386, em Fontoura Xavier Foto: PRF/Divulgação Os bandidos foram capturados na BR-386, em Fontoura Xavier. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três homens que transportavam um revólver com numeração raspada, um simulacro de pistola e dinheiro na BR-386, em Fontoura Xavier, no Alto da Serra do Botucaraí, na tarde de segunda-feira (04).

Segundo informações divulgadas nesta terça-feira (05), eles estavam em um Cobalt que foi abordado pelos policiais. Após revistarem o carro, os agentes encontraram as armas e mais de 16 mil reais, 3,4 mil dólares e 270 pesos argentinos.

Os criminosos afirmaram que haviam saído de Campo Bom e pretendiam chegar a Três Passos. Um dos homens, de 27 anos, é argentino. Os outros dois, de 24 e 31 anos, são brasileiros.

