Polícia Criminosos são presos com drone carregado com drogas e celulares que seriam arremessados no complexo prisional de Charqueadas

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os bandidos foram abordados em um posto de combustíveis em Eldorado do Sul Foto: PRF/Divulgação Os bandidos foram abordados em um posto de combustíveis em Eldorado do Sul. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, no fim da noite de domingo (10), um drone carregado com skunk, maconha e celulares em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Três criminosos foram presos.

Segundo informações divulgadas pela PRF na manhã desta segunda-feira (11), após receberem informações sobre um Palio que estaria transportando bandidos que arremessariam drogas no complexo prisional de Charqueadas, os policiais visualizaram o veículo na BR-290, no sentido Capital-interior. Junto com o carro, viajava um Focus.

Ambos saíram da rodovia e pararam em um posto de combustíveis na entrada de Eldorado do Sul. Quando os ocupantes desembarcaram para conversar, foram abordados pelos agentes.

Enquanto os policiais falavam com a dupla que estava no Focus, o motorista do Palio jogou fora a chave do veículo e correu para dentro da loja de conveniência. Ele foi encontrado escondido no banheiro.

Ao revistarem o Palio, os policiais encontraram um drone carregado com cerca de 150 gramas de skunk e maconha, cinco celulares e carregadores, além de linhas e fitas – materiais tipicamente utilizados para arremessos em presídios.

Os dois ocupantes do Focus, de 26 e 36 anos, admitiram que viajavam junto com o do Palio, de 20 anos. Os três homens são naturais de Sapiranga, no Vale do Sinos.

O condutor do Focus tinha ocorrências por posse ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico, além de ter sido preso pela Brigada Militar em março do ano passado, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, com um drone, drogas e celulares. Os outros dois não tinham antecedentes criminais.

Ambos os motoristas admitiram que haviam ingerido bebidas alcoólicas, sendo autuados por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Todos foram presos em flagrante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/criminosos-sao-presos-com-drone-carregado-com-drogas-e-celulares-que-seriam-arremessados-no-complexo-prisional-de-charqueadas/

Criminosos são presos com drone carregado com drogas e celulares que seriam arremessados no complexo prisional de Charqueadas

2023-09-11